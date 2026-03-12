Criza petrolului se adâncește: 400 de milioane de barili din rezerva strategică nu rezolvă problema

Piața globală a petrolului pare, la prima vedere, echilibrată. Estimările pentru 2026 indică o cerere mondială de aproximativ 105 milioane de barili pe zi, în timp ce capacitatea globală de producție este evaluată la 108 milioane de barili pe zi. Pe hârtie, rezultă un surplus de 3–4 milioane de barili zilnic, adică aproape 3% din consumul global.

În realitate însă, această imagine statistică ascunde fragilități majore ale sistemului energetic global, avertizează Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI).

Potrivit analizei sale, piața petrolului nu depinde doar de volumul resurselor existente, ci mai ales de infrastructura logistică globală, extrem de vulnerabilă în anumite puncte strategice.

Strâmtoarea Hormuz – punctul critic al petrolului mondial

Una dintre cele mai importante verigi ale lanțului energetic global este Strâmtoarea Hormuz.

Prin acest coridor maritim tranzitează în mod normal 20–21 milioane de barili de petrol pe zi, adică aproape o cincime din consumul mondial.

Dacă fluxul prin această zonă este perturbat, echilibrul aparent al pieței dispare rapid.

Deficitul real de petrol pe piața globală

Situația actuală arată cât de fragil este sistemul energetic. La 11 martie 2026, cererea globală este estimată la 105 milioane de barili pe zi, însă oferta disponibilă pe piață a scăzut la aproximativ 94 milioane de barili pe zi.

Această ofertă provine din mai multe surse:

81 milioane barili/zi – producția globală din afara Golfului Persic

7 milioane barili/zi – petrol exportat din Golf prin conducte care ocolesc strâmtoarea Hormuz

3 milioane barili/zi – transport maritim prin Hormuz, realizat în condiții de risc

3 milioane barili/zi – petrol din stocuri comerciale globale

În aceste condiții, piața petrolului se confruntă cu un deficit de aproximativ 11 milioane de barili pe zi.

Ajustări așteptate în următoarele săptămâni

Creșterea prețurilor ar putea reduce cererea globală la aproximativ 104 milioane de barili pe zi. În paralel, o parte din rezervele strategice de petrol vor fi eliberate pe piață.

Aceste măsuri ar putea adăuga aproximativ 3 milioane de barili pe zi la ofertă, ridicând producția disponibilă la 97 milioane de barili zilnic.

Chiar și în acest scenariu, deficitul ar rămâne de aproximativ 7 milioane de barili pe zi.

Potrivit lui Chisăliță, un astfel de dezechilibru este suficient pentru a genera creșteri dramatice de preț.

Istoria pieței petrolului arată că diferențe de 1–2% între cerere și ofertă pot provoca volatilitate puternică. În acest context, deficitul actual ar putea împinge prețul petrolului spre 120–150 de dolari pe baril, dacă perturbările persistă.

Decizia IEA: eliberarea a 400 de milioane de barili

Pe 11 martie 2026, International Energy Agency (IEA) a anunțat o intervenție majoră: eliberarea a 400 de milioane de barili din rezervele strategice.

Este cea mai mare acțiune coordonată din istoria organizației. Totuși, impactul acestei măsuri nu va fi imediat.

Petrolul din rezerve nu ajunge instant pe piață

O realitate mai puțin vizibilă este că petrolul din rezervele strategice nu poate ajunge instantaneu pe piață.

Rezervele sunt depozitate în mai multe regiuni ale lumii – în special în Statele Unite, Europa, China și Japonia – fiecare având infrastructuri diferite de transport și distribuție.

Eliberarea acestor cantități presupune:

licitații comerciale

transport maritim

integrarea în fluxurile comerciale existente

Experiențele anterioare arată că petrolul din rezervele strategice poate intra pe piață cu un ritm de 2–2,5 milioane de barili pe zi.

În aceste condiții, distribuirea completă a celor 400 de milioane de barili ar putea dura între cinci și șapte luni.

Stabilizarea psihologică a piețelor

Potrivit analizei lui Dumitru Chisăliță, scopul principal al unei astfel de intervenții nu este neapărat acoperirea deficitului fizic de petrol.

Rolul ei este mai ales psihologic.

Piețele energetice reacționează adesea mai puternic la percepții decât la volume reale. Anunțul eliberării rezervelor transmite un mesaj important: există capacitate de reacție și coordonare internațională.

Acest lucru poate:

reduce volatilitatea

tempera speculațiile

încetini creșterea prețurilor

În esență, intervenția IEA este în egală măsură economică și psihologică.

Piața petrolului rămâne extrem de fragilă

Chiar și cu această intervenție, problema de fond nu este rezolvată.

Rezervele strategice pot cumpăra timp, dar nu pot elimina deficitul structural. În plus, multe dintre mecanismele tradiționale de stabilizare a pieței sunt deja limitate.

Printre acestea se numără:

capacitatea de producție de rezervă tot mai redusă

scăderea stocurilor comerciale

rute logistice alternative limitate

intervenții repetate din rezervele strategice

În același timp, piețele financiare reacționează tot mai rapid la orice șoc.

Algoritmii de tranzacționare și fondurile speculative amplifică volatilitatea, astfel încât chiar și știrile despre blocaje logistice sau atacuri asupra infrastructurii energetice pot declanșa creșteri bruște de preț.

Potrivit lui Dumitru Chisăliță, piața petrolului intră într-o etapă în care mecanismele clasice de stabilizare devin tot mai puțin eficiente.

„Cele 400 de milioane de barili eliberate din rezervele strategice nu rezolvă problema fundamentală. Ele doar cumpără timp – timp pentru diplomație, timp pentru stabilizarea piețelor și poate timp pentru ca lumea să își amintească un adevăr incomod: în spatele aparentei abundențe statistice, sistemul energetic global rămâne surprinzător de fragil”, concluzionează analistul.