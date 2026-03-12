Război în Orientul Mijlociu: India schimbă rutele comerciale spre Europa

New Delhi analizează două coridoare majore de transport care ar putea reduce costurile și timpul de livrare a mărfurilor către Europa, unul dintre cei mai importanți parteneri comerciali ai săi. India a lucrat în ultimii ani la două rute strategice, potrivit CNBC, care a analizat joi planurile comerciale ale New Delhi.

Prima este Coridorul Internațional de Transport Nord–Sud (INSTC), care ar urma să conecteze India de Rusia, Europa și Asia Centrală prin portul iranian Chabahar. A doua este Coridorul Economic India–Orientul Mijlociu–Europa (IMEC), un proiect care ar lega India de Europa prin porturi din Golful Persic și prin portul israelian Haifa, folosind o rețea feroviară în Orientul Mijlociu.

Pe fondul războiului dintre SUA, Israel și Iran, experții spun că proiectul care traversează Iranul devine tot mai dificil de realizat, iar atenția se mută spre ruta care ocolește această zonă. „Dacă Israelul și Statele Unite vor câștiga, coridorul IMEC va deveni probabil opțiunea preferată în locul relansării rutei prin Chabahar”, spun economiștii americani pentru sursa citată.

Viitorul Iranului este un factor decisiv pentru aceste planuri comerciale. Potrivit acelorași experți, chiar și în cazul în care conflictul se încheie fără o schimbare majoră de regim, sancțiunile internaționale ar putea continua să limiteze utilizarea rutei prin Iran.

„Dacă Iranul nu pierde războiul, va rămâne sub sancțiuni. Dacă îl pierde, beneficiile economice ar putea fi captate de statele care vor ieși câștigătoare din conflict”, a explicat Dossani, sugerând că pentru India ruta prin Iran ar putea deveni un „drum fără ieșire”.

Problemele nu sunt doar geopolitice. Un proiect feroviar esențial pentru ruta iraniană — linia Chabahar–Zahedan, care ar trebui să fie finalizată în 2026 — riscă întârzieri majore. „Este foarte probabil ca proiectul să se confrunte cu întârzieri pe termen nedeterminat”, consideră analiștii.

În același timp, situația din Orientul Mijlociu afectează deja transportul maritim dintre Asia și Europa. În mod normal, majoritatea mărfurilor circulă prin Canalul Suez, însă tensiunile din regiune au determinat multe companii de transport să evite Marea Roșie.

Potrivit datelor citate de presa indiană, navele sunt nevoite acum să ocolească Africa prin Capul Bunei Speranțe, ceea ce adaugă între 10 și 20 de zile la durata transportului și crește costurile de transport cu 40%–50% pe rutele dintre India și Europa.

În acest context, coridorul IMEC devine tot mai atractiv pentru New Delhi. Proiectul ar putea reduce costurile logistice cu până la 30% și timpul de transport cu aproximativ 40%, comparativ cu rutele maritime tradiționale, potrivit ministrului indian al comerțului și industriei, Piyush Goyal.

„Acest conflict arată foarte clar de ce IMEC este necesar, iar rezultatul său va influența puternic modul în care proiectul va evolua”, a declarat Harsh Pant, vicepreședinte pentru studii și politică externă la Observer Research Foundation, organizație indiană de analiză în domeniul politicii externe.

Chiar dacă IMEC pare să devină opțiunea principală pentru India, succesul proiectului depinde de stabilitatea politică și de securitatea în Orientul Mijlociu, o condiție care rămâne incertă în actualul context geopolitic.

(sursa: Mediafax)