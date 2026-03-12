Petrolul se scumpește din nou: piața ignoră eliberarea record de rezerve

Brent a urcat spre pragul de 100 de dolari pe baril, iar țițeiul american a avansat puternic, pe fondul temerilor că războiul cu Iranul continuă să lovească fluxurile energetice din Golf.

Potrivit Reuters, Brent a ajuns joi la 99,03 dolari pe baril, în timp ce țițeiul american WTI a urcat la 93,80 dolari, după noi informații privind atacuri asupra navelor din Strâmtoarea Hormuz și din apele irakiene. Mișcarea vine după o volatilitate accentuată la începutul săptămânii, când piețele au oscilat între speranțele unei dezescaladări și teama că blocajele asupra transportului maritim se vor adânci.

Escaladarea a avut loc în ciuda deciziei IEA de a elibera 400 de milioane de barili din stocurile strategice, un volum fără precedent. Statele Unite vor contribui cu 172 de milioane de barili, iar Japonia a anunțat că va începe rapid propriile livrări din rezerve. Totuși, analiștii avertizează că acest volum acoperă doar circa 20 de zile din pierderile de aprovizionare asociate perturbărilor din Hormuz și că petrolul va ajunge pe piață doar treptat, în săptămânile și lunile următoare.

Iranul a transmis că piața trebuie să se pregătească pentru un petrol la 200 de dolari pe baril, după atacurile asupra unor petroliere și asupra altor nave din apropierea Strâmtorii Hormuz. Coridorul maritim de pe coasta iraniană este crucial pentru comerțul mondial cu energie, fiind ruta prin care trece aproximativ o cincime din petrolul global. Până acum, nu există semne clare că navele pot traversa din nou în siguranță zona.

Pe piețele financiare, reacția a fost imediată. Bursa japoneză a coborât, iar indicele Nikkei a pierdut 1,6%, în timp ce investitorii au redus expunerea pe active riscante din cauza temerilor legate de inflație și de costurile mai mari ale energiei. Contractele futures de pe Wall Street și din Europa au indicat, la rândul lor, o deschidere mai slabă, iar randamentele obligațiunilor au crescut, pe fondul așteptărilor că băncile centrale ar putea avea mai puțin spațiu pentru reduceri de dobândă.

Contextul geopolitic rămâne confuz. Miercuri, Donald Trump declara că în Iran „nu a mai rămas aproape nimic” de lovit și că războiul s-ar putea încheia curând. La doar câteva ore distanță, tot el a spus că Statele Unite trebuie să „termine treaba”, în timp ce Teheranul a continuat să semnaleze că este pregătit să provoace un șoc economic global prin destabilizarea rutelor energetice.

Eliberarea rezervelor strategice poate tempera temporar presiunea, dar nu rezolvă problema de fond. Atât timp cât Strâmtoarea Hormuz rămâne nesigură, iar conflictul nu dă semne reale de încheiere, petrolul va continua să includă o primă de risc ridicată, iar bursele asiatice și globale vor rămâne vulnerabile la noi episoade de volatilitate

Cum a dat peste cap piețele petroliere ale lumii postarea ștearsă a unui oficial american

Postarea ștearsă a unui oficial american de marți după amiază a dat peste cap prețul țițeiului la nivel global. Confuzia privind escortarea navelor din Strâmtoarea Ormuz expune lipsa de claritate a administrației Trump cu privire la obiectivele războiului din Iran, arată FT.

Chris Wright, secretarul pentru energie al SUA, a anunțat marți după-amiază un progres uriaș pentru piețele energetice globale zdruncinate de războiul din Iran.

Wright a scris pe X că Marina SUA a „escortat cu succes” un petrolier prin Strâmtoarea Ormuz – la doar câteva ore după ce generalul Dan Caine, șeful Statului Major Interarme al SUA, susținuse altceva. Și anume că armata americană încă explorează „opțiuni” pentru protejarea navelor în pasajul strategic pentru navele care tranzitează Golful.

După postarea lui Chris Wright, piețele globale ale petrolului s-au simțit „ușurate”. Prețul barilului de petrol a scăzut.

Însă bucuria a fost de scurtă durată: în mai puțin de două ore, postarea oficialului american a fost ștearsă, iar declarația a fost infirmată de secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt.

Episodul a declanșat fluctuații bruște pe piața petrolului, țițeiul prăbușindu-se la preț inițial pe fondul semnelor că Strâmtoarea Ormuz ar putea fi redeschisă în curând, iar apoi totul a crescut după ce Leavitt a spulberat speranțele.

Incidentul a scos la iveală confuzia din jurul mesajului lui Donald Trump despre război, care a dus la o creștere bruscă a prețurilor la benzină în SUA și a dat peste cap eforturile președintelui de a-i convinge pe alegători că abordează criza accesibilității financiare a țării în perioada premergătoare alegerilor de la jumătatea mandatului din noiembrie, consemnează FT.

Trump a insistat luni că conflictul se va încheia „foarte curând”, în contextul în care se confruntă cu presiuni crescânde de a scurta războiul din Orientul Mijlociu.

Comentariile președintelui SUA au contribuit inițial la calmarea piețelor petroliere, împingând prețul țițeiului de referință internațional Brent la aproximativ 90 de dolari pe baril până luni seară, de la un maxim de aproape 120 de dolari mai devreme în cursul zilei.

Dar până marți, Trump și înalții săi oficiali nu mai semnalau că se întrevedea un sfârșit al războiului, iar prețul țițeiului din nou a crescut.

După ce o altă variație a prețului petrolului a apărut la informațiile că SUA ar putea trimite trupe în Iran, Pete Hegseth, șeful Pentagonului, a recunoscut că numai Trump va decide când va pune capăt războiului.

„El ajunge să controleze accelerația”, a declarat secretarul apărării. „El este cel care decide”.

În plus, miercuri, după ce președintele SUA, Donald Trump, a spus că Strâmtoarea Ormuz este sigură pentru navigație, un marinar malaezian a publicat o fotografie cu el din Strâmtoare. În imagine se putea observa o navă thailandeză care arde.

Ulterior, presa din Orientul Mijlociu a difuzat mai multe imagini cu diverse petroliere care ardau în Golf.

Pe fondul intensificării atacurilor Iran – Liban – Israel – tot miercuri seară, la Ohio, Donald Trump a reluat declarațiile despre „excursia în Iran”. Însă a precizat susținătorilor săi că la Teheran „trebuie să termine treaba”. Ceea ce înseamnă că războiul va mai dura

