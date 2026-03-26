Criza petrolului: Norvegia și Franța se pregătesc să ia măsuri legate de prețurile carburanților. Guvernul Bolojan, în dificultate

Norvegia vrea să reducă accizele

Parlamentul Norvegiei urmează să voteze, joi, propuneri privind reducerea taxelor pe benzină și motorină, în contextul creșterii prețurilor la combustibili din cauza blocării Strâmtorii Ormuz, cauzate de atacurile SUA și Israelului asupra Iranului.

Votul a fost programat într-un termen scurt, după ce Partidul Conservator din opoziție a înaintat o propunere în acest sens, ocolind procesul bugetar fiscal obișnuit, care poate dura mai multe luni, notează Reuters.

Guvernul minoritar laburist a anunțat că va prezenta propriile propuneri înaintea votului programat pentru joi. Măsurile laburiste urmăresc să acorde un sprijin mai amplu printr-o rectificare bugetară, nu doar printr-un plan one off. Partidul de Centru a anunțat că va susține orice demers care înseamnă reducere de taxe.

Franța ia măsuri țintite

Ministrul Economiei, Roland Lescure, a susținut că guvernul francez va anunța în următoarele zile un set de măsuri țintite pentru a atenua impactul creșterii prețurilor la energie, cauzat de războiul din Orientul Mijlociu.

Autoritățile de la Paris lucrează la un pachet de sprijin destinat sectoarelor puternic afectate de scumpirea energiei, inclusiv transportatori.

„În următoarele zile vom putea anunța noi măsuri. Am luat deja măsuri pentru aceștia, ne uităm la ceea ce numim șoferi cu rulaj mare, dar vom face acest lucru din nou într-un mod țintit, pentru a evita risipa de bani.”, a declarat Roland Lescure, fără să explice ce măsuri vor fi luate, notează Reuters.

Oficialul a mai anunțat că a convocat pentru luni o reuniune cu miniștrii de finanțe și ai energiei din statele G7, precum și cu reprezentanți ai băncilor centrale, pentru a discuta impactul crizei energetice și posibile soluții coordonate.

Premierul Sébastien Lecornu anunțase anterior că executivul lucrează la soluții dedicate acestor categorii de șoferi, afectați în mod direct de creșterea costurilor de transport.

Franța se află în dificultate din cauza daoriei publice uriașă, de peste 100% din PIB.

Prețul barilului de petrol crește

În plan internațional, prețurile carburanților au crescut ca urmare a reducerii tranzitului de petrol, ca urmare a blocării strâmtorii Ormuz. Prețul petrolului a ajuns la 103.87 de dolari pentru barilul Brent și 91.81 dolari pentru barilul West Texas Intermediate, deși înainte de începutul războiului, fluctua în jurul valorii de 70 de dolari.

În urma blocării Strâmtorii Ormuz, un punct tranzitat de 20% din fluxurile de petrol, Agenție Internațională pentru Energie a decis o eliberare de sute de milioane de barili pentru a contracara efectele războiului. Recent, directorul AIE a spus că se consultă cu mai multe guverne în legătură cu o nouă eliberare.

În acest context, majoritatea țărilor UE au luat deja decizii care esă contracareze scumpirile de pe piața carburanților.

Ce decide România?

Guvernul Ilie Bolojan a pregătit o ordonanță de urgență cu măsuri privind protecția populației la criza petrolului, însă amână de mai multe zile adoptarea acesteia. După ani de cheltuieli excesive, situația dramatică a bugetului de stat pune acum în dificultate autoritățile de la București.

Executivul nu vrea să reducă accizele deoarece are nevoie disperată de bani din cauza deficitului uriaș și a împrumuturilor cu dobânzi exorbitante.

Astfel că una dintre măsuri vizează scăderea marjei de profit a distrbuitorilor, decizie extrem de controversată deoarece riscă falimentarea distribuitorilor mici, ceea ce ar duce la scăderea ofertei, și la îndreptarea companiilor mari spre alte piețe.

România are un deficit de circa 8% din PIB și o datorie publică mare, de aproape 60% din PIB.