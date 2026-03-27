Criza petrolului scumpește pâinea. Cât vor plăti românii în 2026

Prețul pâinii ar putea crește semnificativ în 2026, pe fondul scumpirii motorinei și gazelor naturale, iar măsurile luate de Guvern pentru plafonarea adaosurilor la carburanți nu vor reduce prețul pâinii, arată o analiză realizată de Dumitru Chisăliță, președintele Asociația Energia Inteligentă.

Potrivit analizei, creșterea prețurilor la combustibili și energie va avea un impact direct și indirect asupra costurilor de producție și transport, ceea ce va duce la scumpirea pâinii în 2026.

Motorina și gazele scumpesc pâinea

Prețul motorinei a crescut cu aproximativ 30% de la începutul anului, iar în costul pâinii motorina are o pondere de aproximativ 11%. Rezultatul contabil direct este o creștere a prețului pâinii de aproximativ +3,3%.

În același timp, de la 1 aprilie 2026, prețul gazelor naturale pentru consumatorii non-casnici nu mai este plafonat, iar prețul gazelor pe piață s-a dublat față de începutul anului. Cu taxe și tarife incluse, creșterea este de aproximativ 60%, iar gazele au o pondere de 11% în costul pâinii, ceea ce înseamnă o creștere de +6,6% la prețul pâinii doar din această cauză.

Astfel, efectul contabil direct al scumpirii motorinei și gazelor este de aproximativ +9,9% la prețul pâinii.

Efectele indirecte și comportamentul comercianților

Analiza arată însă că prețul pâinii nu crește doar contabil, ci și din alte motive:

motorina influențează întreg lanțul logistic: transportul grâului, făinii și distribuția;

comercianții cresc uneori prețurile peste costurile reale;

costurile salariale și cursul valutar influențează prețurile;

cererea mai slabă poate limita scumpirile.

Doar din efectele indirecte ale transportului, prețul pâinii ar mai putea crește cu încă 0,3% – 0,8%.

Estimarea finală: cât se scumpește pâinea

Potrivit analizei, creșterea prețului pâinii în 2026 ar putea fi:

Minim contabil: +9,9%

Cel mai probabil în piață: între +15,8% și +24,7%

Scenariu oportunist (dacă comercianții cresc marjele): între +26,7% și +35,6%

În scenariul actual, cu motorina mai scumpă cu 30% și gazele mai scumpe cu 60%, prețul pâinii ar putea crește în România cu între +15,8% și +38,6%.

Specialistul explică faptul că, în mod obișnuit, prețul pâinii crește de 2 – 2,5 ori peste efectul contabil direct, din cauza modului în care costurile sunt transferate în prețul final.

Vor reduce măsurile Guvernului prețul pâinii?

Potrivit analizei, măsurile luate de autorități pentru limitarea adaosurilor comerciale la carburanți nu vor duce la scăderea prețului pâinii în 2026.

Motivul este că:

gazele naturale s-au scumpit puternic,

transportul s-a scumpit,

costurile din lanțul alimentar cresc,

comercianții ajustează prețurile în funcție de inflație și costuri.

Prețul pâinii va continua să crească în 2026, chiar dacă statul intervine pe piața carburanților.