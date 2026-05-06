România, la un pas de o recesiune dură: blocajul politic zguduie economia și sperie investitorii

Economia României, în pericol: curs record, dobânzi uriașe și risc de „junk”

Instabilitatea politică de la București după moțiunea de cenzură riscă să arunce România într-o criză economică severă. Analiza Frames avertizează că semnalele transmise piețelor externe sunt critice, iar orice pas greșit poate duce la pierderea ratingului de țară și la costuri uriașe pentru populație.

Criza politică lovește direct în economie

România traversează o nouă perioadă de incertitudine politică, după căderea guvernului în Parlament, iar efectele încep deja să se resimtă în economie. Într-un an 2026 deja marcat de provocări majore, instabilitatea de la București riscă să amplifice dezechilibrele și să afecteze grav încrederea investitorilor.

Potrivit unei analize realizate de Frames, piețele financiare reacționează rapid și dur la haosul politic. Cursul leu/euro a depășit noi maxime istorice și se îndreaptă spre praguri alarmante de 5,3–5,5 lei/euro, în timp ce dobânzile la care se împrumută statul român au atins cele mai ridicate niveluri din Uniunea Europeană.

„Corecțiile dictate de piețe sunt nemiloase și, din păcate, vor fi extrem de costisitoare pentru toți românii”, avertizează analistul economic Adrian Negrescu, managerul Frames.

Amenințarea retrogradării la „junk”

Situația este cu atât mai sensibilă cu cât marile agenții internaționale de rating monitorizează atent evoluțiile din România. Orice ezitare sau decizie greșită poate duce la retrogradarea ratingului suveran la categoria „junk”, ceea ce ar face ca țara să devină nerecomandată investițiilor.

Un astfel de scenariu ar avea efecte în lanț: credite mai scumpe pentru populație și companii, scăderea investițiilor și presiune suplimentară pe buget.

„Sper ca dl. Bolojan, în calitate de premier interimar și Alexandru Nazare, ministrul de Finanțe, să asigure continuarea la timp a plăților și să își respecte fără excepție angajamentele publice”, afirmă Adrian Negrescu. El subliniază că disciplina financiară a devenit „o regulă de supraviețuire”.

2026, anul decisiv pentru România

Analiza Frames arată că România se află într-un moment critic, în care trei obiective strategice depind direct de stabilitatea politică.

Primul este implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență, care poate aduce până la 10 miliarde de euro în lunile următoare. Până acum, însă, România a atras doar o treime din fondurile disponibile.

„Dacă nu vom reuși să respectăm angajamentele de reformă, PNRR va rămâne în istoria României drept Planul Național de Reforme Ratate”, spune Negrescu.

Al doilea obiectiv vizează accesarea fondurilor din programul SAFE, în valoare de peste 16 miliarde de euro, esențiale pentru apărare și infrastructură. Aceste fonduri sunt oferite în condiții avantajoase, cu dobânzi reduse și perioade lungi de rambursare.

Al treilea obiectiv major este aderarea la OCDE, un pas crucial pentru credibilitatea României pe piețele internaționale.

Fără guvern stabil, economia riscă să se prăbușească

Potrivit experților Frames, toate aceste proiecte pot fi compromise dacă nu va fi instalat rapid un guvern stabil și credibil.

„Dacă nu vom avea rapid un guvern capabil să pună în practică aceste reforme, din păcate ne vom îndrepta spre o recesiune dură”, avertizează Negrescu, explicând că investitorii nu sunt interesați de conflictele politice, ci de stabilitate și predictibilitate.

Vești bune din economie, dar fragile

În ciuda contextului tensionat, există și semnale pozitive. Deficitul bugetar s-a redus semnificativ în primul trimestru din 2026, ajungând la 21 de miliarde de lei, față de 43,6 miliarde în aceeași perioadă din 2025.

Ca procent din PIB, deficitul a scăzut de la 2,28% la 1,03%, pe fondul creșterii veniturilor fiscale și al reducerii cheltuielilor publice. Digitalizarea ANAF, prin sisteme precum e-Factura și e-Transport, a contribuit la combaterea evaziunii fiscale.

„Observăm o corecție reală a cheltuielilor cu personalul bugetar și o plafonare a ritmului în care cresc cheltuielile rigide ale statului”, arată analiza.

Investițiile străine directe au revenit puternic, cu o creștere de 45% în 2025 și un avans de 40% în primele luni din 2026, semn că investitorii încep să recâștige încrederea în economia românească.

Dependența de fondurile europene, risc major

Un alt aspect important este reorientarea investițiilor publice către fondurile europene. Deși investițiile totale au scăzut, cele finanțate din bani europeni au crescut semnificativ.

Această strategie reduce presiunea pe buget, dar vine cu un risc major: dacă România nu își respectă reformele, finanțarea europeană ar putea fi blocată.

„Dacă acești bani europeni nu mai vin, majoritatea investițiilor vor fi stopate, iar riscul unei recesiuni economice majore va deveni unul cât se poate de real”, avertizează analiza Frames.