Cum îi aduce Guvernul Bolojan la disperare pe români: Un bărbat din Suceava a plătit impozitul pe locuință cu 5 kilograme de monede

Momentul a fost filmat și publicat pe rețelele sociale, unde a atras rapid atenția internauților, potrivit observatornews.ro.

5 kilograme de monede pentru plata taxelor locale

Sucevanul a postat pe TikTok două clipuri video, intitulate „Plătiți-vă taxele – partea 1” și „Plătiți-vă taxele – partea 2”, în care arată cum a mers la ghișeul administrației financiare locale spre finalul programului de lucru, având asupra sa pungi cu monede de diferite valori, a căror sumă acopera exact impozitele datorate, inclusiv taxa de salubritate.

Funcționara de la ghișeu i-a cerut să aștepte, explicând că este necesar un cântar pentru verificarea sumelor, acesta trebuind să fie adus de la trezorerie. Dialogul dintre cei doi, surprins în înregistrări, a fost presărat cu replici ironice și glume. Angajata i-a sugerat bărbatului să schimbe monedele la un aparat dintr-un supermarket, însă acesta a replicat că nu a avut altă posibilitate de a le preschimba.

„Ăştia nu-s tot bani româneşti?"., a întrebat bărbatul, explicând că monedele reprezintă economiile pe care le are la dispoziție pentru plata taxelor.

Suceveanul va plăti impozitele cu monede și în viitor

Totodată, suceveanul spune că intenționează să procedeze la fel și anul viitor. Mai mult, acesta a afirmat că mai are de achitat aproximativ 15.000 de lei către bugetul local în acest an, sumă pe care spune că o va plăti tot în monede. În glumă, una dintre angajate i-a sugerat să vină cu monede de 10 lei.

În mesajul care însoțește clipurile publicate online, bărbatul și-a exprimat aprecierea față de funcționarele de la ghișeu, precizând că nemulțumirea sa nu este îndreptată împotriva acestora, ci față de conducere. „Număratul trebuia să-l facă șefii!”, a scris el.