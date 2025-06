Cum au fost distruse fructele și legumele românești. Astăzi ne importăm propriile soiuri. De ce am rămas fără pepeni de Dăbuleni, roșii inimă de bou sau ceapă aurie de Buzău

Costel Vînătoru, cercetător și șeful Băncii de Gene de la Buzău, atenționează cum sunt pierdute aceste simboluri naționale, sub ochii generației noastre.

„Am făcut o mică inventariere: peste 2.600 de soiuri de legume s-au pierdut după ’90 în România” spune Costel Vînătoru, cercetător și șeful Băncii de Gene de la Buzău pentru Antena 3.

Cum am pierdut soiurile pretioase de legume

Autoritățile române în domeniu s-a axat pe importuri, astfel că stațiunile de cercetare au fost desființate iar legislația națională de conservare și finanțarea lipsesc.

De simbolurile naționale nu a fost nimeni nteresat.

”Au apărut soiuri de import, iar acelea nu au mai avut `stăpân`. Nu a mai avut nimeni grijă de ele. Nu am avut instituții care să le conserve. Sigur, acum nu mai sunt în cultură. Au dispărut”, spune specialistul.

Semințe românești, găsite în alte țări

Un exemplu este ceapa aurie de Buzău. După ani de căutări, Costel Vînătoru a găsit semințele soiului în banca de gene de la Universitatea Cornell, din Statele Unite.

”Am căutat în toate băncile de resurse genetice din Europa și nu am găsit-o. Și știți unde am găsit-o? La americani”. Găsirea nu a fost simplă. A fost nevoie de un întreg an de corespondențe și documente pentru a obține 50 de semințe. Acum avem dreptul să le folosim, dar niciun alt drept asupra soiului de ceapă aurie de Buzău. Prin urmare, nu avem niciun drept să spunem că ceapa aurie de Buzău e a noastră”.

Și acesta este doar un exemplu din multe altele. Despre tomatele ”inimă de bou”, cercetătorul spune că ”acum sunt înregistrate în Italia, în Franța, în Bulgaria. Noi nu mai putem folosi denumirea. Pentru a putea folosi soiul, a fost necesară o amprentare genetică diferită, ca să nu avem probleme: se numește ”Andrada, inimă de bou”.

Pepenii de Dăbuleni îi găsim în fiecare vară în piețe dar cercetătorul explică faptul că ”Pepeni renumiți de Lovrin, cei care se cultivau la Dăbuleni, deja nu mai sunt în România”.

Costel Vînătoru a găsit în Germania semințe românești de vinete și roșii.

”La fel am găsit în Germania, în banca lor de gene: tomate de Țigănești, vinete Danubiana, bucureștene, dintre soiurile care altădată erau branduri naționale”.

Astăzi ne importăm astfel propria identitate, sub diferite coduri, din străinătate, de la firme puternice. Noi nu le mai avem, nu le mai exportăm și nu mai avem niciun drept asupra lor.