Cum îi falimentează statul pe fermieri. Ce se află în spatele scăderii prețurilor la carnea de porc?

Prețurile la poarta fermei sunt între 4,5 - 5 lei/kg, mult sub costul de producție, d e 6,5%/kg.

Importuri versus producție locală

Motivul pentru care plătim mai puțin pe carnea de porc se regăsește în importurile masive din Germania, Spania și Ungaria, care reprezintă în prezent circa 70% din consum.

"Avem preţuri foarte mici în toată Europa, mai ales din cauza apariţiei pestei porcine africane în Spania. Şi atunci Spania pierzând accesul pe ţări terţe, a trebuit să reverse această carne către România", spune Adrian Balaban, preşedintele Asociaţiei Producătorilor de Carne de Porc din România, pentru observatornews.ro.

Astfel că producția internă abia acoperă 30% din consum.

Importuri de un miliard de euro

Fermierii cer ajutor ministrului Agriculturii, Florin Barbu, care promite schimbarea legislației privind etichetarea cărnii, astfel încât prdusele decongelate să nu mai fie considerate proaspete.

Dacă această carne este congelată, ea să aibă inscripţionat decongelare. Iar carnea care se valorifică ca şi carne fresh, ieşită din abator, să aibă 48 de ore şi un termen de valabilitate de 6 zile. În cazul în care aduci un produs congelat din UE, îl decongelezi în România şi îl bagi ca fresh în magazinele de retail, sigur preţul creşte. Probabil de acolo vine această practică comercială neloială", a declarat Florin Barbu.

Anual, România importă carne de porc de circa un miliard de euro, în timp ce avem condiții favorabile în țară pentru creșterea acestora iar fermierii români ar trebui ajutați, nu sabotați.