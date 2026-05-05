Leul continuă prăbușirea: euro atinge un nou maxim istoric în plină criză politică

Curs valutar 5 mai 2026: euro explodează la 5,2180 lei, pe fondul haosului politic



Moneda națională își accelerează deprecierea, pe fondul tensiunilor politice interne. Euro a depășit un nou prag istoric, iar analiștii avertizează că instabilitatea guvernamentală pune presiune majoră pe economia României.

Euro trece de 5,21 lei – un nou record negativ pentru leu

Leul românesc continuă să piardă teren în fața principalelor valute, atingând un nou minim istoric în raport cu euro. Potrivit cursului oficial anunțat de Banca Națională a României (BNR) marți, 5 mai 2026, un euro a fost cotat la 5,2180 lei, în creștere cu 0,0182 lei față de ziua precedentă.

Este cea mai ridicată valoare înregistrată vreodată pentru moneda europeană pe piața oficială din România.

Trendul ascendent vine după ce luni euro ajunsese deja la 5,1998 lei, depășind precedentul nivel de 5,1417 lei înregistrat în ultima zi lucrătoare anterioară.

Leul pierde teren și în fața dolarului

Deprecierea nu se limitează doar la euro. Leul a slăbit și în raport cu dolarul american, care a fost cotat la 4,4644 lei, în creștere cu 0,0268 lei comparativ cu ziua anterioară.

Criza politică pune presiune pe cursul valutar

Evoluția cursului valutar are loc într-un context politic tensionat. Noul maxim istoric al euro a fost atins chiar în timp ce în Parlament se dezbate și se votează moțiunea de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan.

Instabilitatea politică, generată de ieșirea PSD de la guvernare și alianța cu AUR pentru depunerea moțiunii, este considerată principalul factor care influențează negativ piața valutară.

Analiștii avertizează că blocajul politic ar putea avea consecințe serioase asupra:

costurilor de finanțare ale statului

ratingului de țară

accesului la fonduri europene

Ministrul Finanțelor: piețele reacționează la lipsa de predictibilitate

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a explicat că deprecierea accelerată a leului reflectă percepția investitorilor asupra riscurilor din economia României.

„În momentul în care există predictibilitate, presiunile asupra cursului și nivelul dobânzilor se temperează”, a precizat acesta.

Potrivit oficialului, piețele financiare sunt influențate în principal de:

credibilitatea politicii fiscal-bugetare

capacitatea României de a atrage fonduri europene, inclusiv prin PNRR

Curs Valutar - 5 mai 2026

1 Euro EUR 5,2180

1 Dolar american USD 4,4644

1 Dolar australian AUD 3,1970

1 Dolar canadian CAD 3,2786

1 Franc elveţian CHF 5,6974

1 Coroană cehă CZK 0,2140

1 Coroană daneză DKK 0,6983

1 Liră egipteană EGP 0,0830

1 Liră sterlină GBP 6,0453

100 Forinţi maghiari HUF 1,4358

100 Yeni japonezi JPY 2,8329

1 Leu moldovenesc MDL 0,2589

1 Coroană norvegiană NOK 0,4817

1 Zlot polonez PLN 1,2270

1 Rublă rusească RUB 0,0592

1 Coroană suedeză SEK 0,4811

1 Liră turcească TRY 0,0986

1 Rand sud-african ZAR 0,2663

1 Real brazilian BRL 0,8992

1 Renminbi chinezesc CNY 0,6536

1 Rupie indiană INR 0,0468

100 Woni sud-coreeni KRW 0,3029