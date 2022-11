Daniel Botănoiu atrage atenția că profiturile fermierilor sunt infime și trebuie să exportăm produse procesate

"Avem nevoie de investiții, nu de 6 miliarde sau 8 su 10, de ci mult mai mult. Pe acest segment este incurajator că ministrul Fondurilor Europene a înțeles că trebuie să se aplce mult mai mult spre acest setor. Sigur că investițiile sunt primele care trebuie făcute. Nici nu mă îndoiesc că vor rămâne bani acolo.

Cred că trebuie să investim mult mai mult în cercetare-dezvoltare. Noi o simțim. La nivelul exploatației mele am înțeles acest lucru, în acest an, când rezultate bune am obținut cu o genetică românească de calitate înaltă, cu rezultate extraordinare, într-un an deosebit, într-un an cu secetă. Pe de o parte cu stingerea incendiilor, pe de altă parte negocieri la Bruxelles, cu viitorul nostru, c eea ce neașteaptă și sumele pe care trebui să le atragem", spune acesta.

El atrage atenția că lucrurile de care agricultorii au nevoie sunt utilizarea durabilă a apei, solului și tehnologia.

"Un lucru pe care membrii asociației îl ridică de fiecare dată, este stimularea celor care utilizează durabil apa, solul și noua tehnologie. Provocările existente la nivel european, în care se spune reduceți cantitățile de pesticide, emisiile industriale, reduceți metanul, amoniacul din fermele voastre.Tote aceste lucruri se pot face dar cu bani și cu înțelgere, și cu noua tehnologie. Nu suntem iubitori ai pesticidelor dar avem nevoie de instrumente suplimentare. Daca ne-a interzis pesticidele, dă-ne biotehnologiile, nanotehnologia, o tehnologie nouă. Evident, avem nevoie de digitalizare pentru că utilajele , tot ce faci în fermă, monitorizăile, terenurile, exploatațiile, se realizează prin această nouă tehnologie", explică președintele AFR.

Totodată, producătorii trebuie să aibă acces faci la piață și să nu se concureze între ei.

"Un alt lucru important este piața. Accesul facil al producătorilor la piață, nu cei mari, această agricultură de subzistență și semisubzistență cu politicile ei. Sigur că există o politică pentru mici agricultori și pentru mari agricultori, deci ei nu se exclud unii pe alții, ci trebuie să lucreze împreună pentru că astfel apar aceste deisfuncționalități în sistem. Acdcesul liber la piață trebuie să fie pe solidaritate și conlucrare, nu pe concurență și pe speculă. Stimularea lanțului scurt este importantă și este promovat acest obiectiv în Planul Național", precizează reprezentantul refmierilor români.

O fermă are nevoie de susținere financiară pentru a investi în procesare și a nu mai exporta materie primă.

"Stimularea cooperativelor pentru că sunt de interes general. Nu poți să te mai duci doar cu susținerea financiară a unei entități economice. El are un depozit acolo dar îl ține închis. Are un spațiu de procesare dar îl ține închis. Nu ne mai permitem să exportăm 12 milioane de tone de materii prime, să importăm 5, și să avem deficit comercial de 3 miliarde.

Acesta precizează că în acest an a apărut ordinul pentru reproducere la porc și pasăre, pentru că 2 ani acea lege a stat fără norme de aplicare. Noi avem nevoie de genetică, și importăm tot la ora actuală, de investiții, de credite cu dobâmndă subvenționată pentru că agricultorii nu sunt cei care stau cu mâna întină la guvern să primească bani. Ei au nevoie de instrumente care să le permită accesul facil la piață, adică să-și recuperea acele cheltuieli pe care le-au făcut.

În cazul exploatației mele, aveam anul acesta un ban profit la un produs. Și am primit adresă să reduc prețul la acel produs dacă vreau să mai fiu prezent în raft. Acest lucru poate fi rerglementat în perioada următoare.Avem nevoie de fondul mutual, cred că suntem capabili să găsim acele surse care să ne ajute să trecem peste aceste momente dificile. În zonele unde noi tradițional aveam apă, astăzi avem nevoie de irigații.

Avem nevoie de investiții în acea industrie care să permită să exportăm pâinea congelată, animalul în pungă etichetată, nu genetică", conchide Daniel Botănoiu.