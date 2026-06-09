Doi români din Silicon Valley, în centrul boom-ului AI. Databricks vrea o finanțare care îi poate schimba istoria

Databricks ar putea ajunge la o evaluare de 175 de miliarde de dolari. Povestea românilor Ion Stoica și Matei Zaharia

Compania americană Databricks, fondată inclusiv de românii Ion Stoica și Matei Zaharia, se află în discuții pentru o nouă rundă de finanțare care ar putea începe chiar luna viitoare și care ar putea ridica valoarea companiei la un nivel impresionant, cuprins între 165 și 175 de miliarde de dolari.

Informația a fost publicată de Reuters, care citează surse apropiate negocierilor și date furnizate de publicația The Information. Dacă tranzacția va fi finalizată la nivelul estimat, Databricks își va consolida poziția printre cele mai valoroase companii private de tehnologie din lume și va confirma apetitul uriaș al investitorilor pentru sectorul inteligenței artificiale.

Noua evaluare vine după ce, la începutul anului, compania a atras aproximativ 5 miliarde de dolari într-o rundă de finanțare care a stabilit valoarea firmei la 134 de miliarde de dolari.

Investitorii pariază masiv pe companiile care dezvoltă inteligență artificială

Interesul pentru Databricks reflectă tendința globală prin care fondurile de investiții și marile grupuri financiare caută expunere pe companiile care pot beneficia de revoluția inteligenței artificiale.

În ultimii doi ani, AI-ul a devenit principalul motor de creștere al industriei tehnologice, iar companiile care dezvoltă infrastructura necesară pentru antrenarea și utilizarea modelelor de inteligență artificială au atras investiții record.

În acest context, jucători importanți precum OpenAI și Anthropic analizează, la rândul lor, posibilitatea unor listări publice care să le permită accesul la noi surse de capital. Databricks este considerată una dintre firmele cel mai bine poziționate pentru a profita de această tendință.

Compania cu sediul în San Francisco dezvoltă o platformă care permite organizațiilor să colecteze, să gestioneze și să analizeze volume uriașe de date provenite din surse multiple. Aceste informații sunt ulterior utilizate pentru dezvoltarea și implementarea aplicațiilor bazate pe inteligență artificială.

Creștere accelerată a veniturilor

Rezultatele financiare publicate de Databricks arată o expansiune rapidă a afacerii. În luna februarie, compania a anunțat venituri anualizate de peste 5,4 miliarde de dolari, cu aproximativ 65% mai mari decât în anul precedent.

Această evoluție confirmă faptul că cererea pentru soluții de analiză a datelor și dezvoltare AI continuă să crească într-un ritm accelerat, pe măsură ce tot mai multe companii încearcă să integreze inteligența artificială în procesele lor operaționale.

Potrivit informațiilor apărute în presa americană, directorul executiv Ali Ghodsi le-ar fi transmis investitorilor că Databricks continuă să se pregătească pentru o posibilă listare la bursă. Un astfel de pas ar putea avea loc chiar în cursul anului viitor, dacă condițiile de piață vor rămâne favorabile.

Cine sunt românii din spatele succesului Databricks

Succesul spectaculos al Databricks este strâns legat de activitatea a doi specialiști români care au devenit figuri importante în ecosistemul tehnologic din Silicon Valley.

Ion Stoica este cofondator și președinte executiv al companiei. Profesor de informatică la Universitatea Berkeley din California, acesta a fost primul director executiv al Databricks după înființarea companiei în 2013. Ulterior, a predat conducerea operațională cofondatorului Ali Ghodsi.

Înainte de lansarea Databricks, Stoica a contribuit la fondarea companiei Conviva și a fost implicat în numeroase proiecte de cercetare care au influențat dezvoltarea infrastructurii moderne de internet și cloud computing.

Alături de el se află Matei Zaharia, cofondator și director tehnologic al Databricks. Considerat unul dintre cei mai respectați cercetători din domeniul datelor și inteligenței artificiale, Zaharia este creatorul Apache Spark, unul dintre cele mai utilizate motoare de procesare și analiză a datelor la nivel mondial.

Apache Spark, tehnologia care a stat la baza imperiului Databricks

Povestea Databricks începe la Universitatea Berkeley, unde un grup de șapte cercetători, printre care Ion Stoica și Matei Zaharia, a dezvoltat Apache Spark.

Tehnologia a devenit rapid un standard global în analiza datelor datorită vitezei și eficienței sale. În 2014, Spark a stabilit un record mondial pentru sortarea volumelor foarte mari de date, iar succesul proiectului a pus bazele dezvoltării unei companii comerciale construite în jurul acestei tehnologii.

De atunci, Databricks și-a extins constant oferta, integrând funcții avansate de inteligență artificială și machine learning, transformându-se într-unul dintre cei mai importanți furnizori de infrastructură AI din lume.

Averea celor doi români continuă să crească

Potrivit clasamentului Forbes, Ion Stoica și Matei Zaharia sunt în prezent cei mai bogați români din lume, cu o avere estimată la aproximativ 5 miliarde de dolari fiecare. Creșterea valorii Databricks le-a consolidat poziția în topul miliardarilor globali, depășind nume consacrate din mediul de afaceri românesc.

Dacă noua rundă de finanțare va fi finalizată la evaluarea estimată de până la 175 de miliarde de dolari, averea celor doi fondatori ar putea înregistra o nouă creștere semnificativă, iar Databricks ar deveni una dintre cele mai spectaculoase povești de succes asociate unor antreprenori de origine română din istoria Silicon Valley.