Tuneluri, poduri și sute de kilometri noi: cum schimbă 2026 harta României

Decada infrastructurii de transport, continuă: 2026, anul recordurilor pentru autostrăzi în România

România intră în 2026 cu cele mai ambițioase obiective din istoria infrastructurii rutiere. Potrivit secretarului de stat în Ministerul Transporturilor, Irinel Ionel Scriosteanu, anul în curs va aduce un nou record de kilometri de autostradă și drum expres dați în trafic, premiere tehnice majore și conectarea istorică a regiunilor țării prin coridoare de mare viteză.

2026 – anul cu cel mai mare ritm de inaugurare a autostrăzilor

Decada infrastructurii de transport, începută în 2020 odată cu Planul Investițional 2021–2030, intră în anul 6, iar rezultatele anunțate sunt fără precedent. „Acest an va fi cel mai important din istoria infrastructurii rutiere românești”, afirmă Irinel Ionel Scriosteanu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor.

Conform estimărilor oficiale, în 2026 vor fi dați în trafic între 245 și 285 de kilometri de autostrăzi și drumuri expres, depășind recordul stabilit în 2024, când au fost inaugurați aproximativ 200 de kilometri.

„Rețeaua de autostrăzi și drumuri expres a ajuns la 1416,3 kilometri aflați în exploatare la care adăugăm 840,7 contractați pentru (proiectare și) execuție și încă 486,2 aflați în licitație de lucrări”, se precizează în comunicatul emis de Asociația Pro Infrastructură.

Odată cu aceste inaugurări, România va depăși pragul de 1.650 km de autostradă și drum expres în exploatare, apropiindu-se de momentul simbolic în care, între 2020 și 2027, se vor construi tot atâția kilometri câți s-au realizat în primii 48 de ani de infrastructură de mare viteză, din 1972 până în 2020.

FB Irinel Ionel Scriosteanu

Premiere istorice: primele tuneluri rutiere de autostradă

Anul 2026 marchează o bornă tehnică majoră: darea în trafic a primelor tuneluri rutiere de autostradă din România.

Potrivit lui Irinel Ionel Scriosteanu, vor fi inaugurate:

Tunelul Curtea de Argeș, odată cu întreaga Secțiune 4 a Autostrăzii Sibiu–Pitești (A1);

Tunelul Margina, pe lotul Margina–Holdea al Autostrăzii Lugoj–Deva (A1), un proiect dificil, dar esențial pentru continuitatea autostrăzii de la Sibiu până la granița de vest.

Tot în acest an va începe execuția primului tunel de autostradă forat cu tehnologie TBM – Tunelul Poiana (1,9 km), pe Secțiunea 3 a Autostrăzii Sibiu–Pitești.

Autostrada Bucureștiului A0, completă pe tot inelul

Un alt moment-cheie pentru infrastructura rutieră este finalizarea integrală a Autostrăzii Bucureștiului (A0). România va avea, pentru prima dată, un inel complet de autostradă în jurul unui oraș, prin deschiderea ultimelor loturi din A0 Nord:

Lotul 1 Nord;

Lotul 3 Nord;

Lotul 4 Nord.

Astfel, toți cei 102 kilometri ai A0 vor fi deschiși circulației.

Autostrada Moldovei A7 și cel mai lung tronson continuu din România

În 2026 va fi finalizată Autostrada Moldovei A7 până la Pașcani, prin inaugurarea a încă 124 km, ajungând la un total de 318 km între Ploiești și Pașcani.

Această evoluție va permite formarea celui mai lung tronson continuu de autostradă din România, de 662 km, pe traseul: Craiova – Pitești – București (A0 Sud) – Ploiești – Buzău – Focșani – Bacău – Pașcani.

Pod peste Prut și noi legături internaționale

Un alt proiect simbolic este primul pod rutier peste Prut la nivel de autostradă, realizat după aproape 60 de ani. Este vorba despre Podul de Flori de la Ungheni (RO–MD), care va deschide oficial coridorul de mare viteză dintre România și Republica Moldova.

Totodată, România va contracta execuția primului tronson de autostradă din Republica Moldova, construit în parteneriat cu Guvernul de la Chișinău.

Autostrăzi noi în Transilvania și drumuri expres

În Transilvania, circulația la nivel de autostradă se va extinde pe mai multe tronsoane ale A3, inclusiv:

Suplacu de Barcău – Chiribiș;

Nădășelu – Mihăiești;

Mihăiești – Zimbor (cu viaductele Nădășelu și Topa Mică);

Zimbor – Poarta Sălajului;

Chiribiș – Biharia, cu posibilitate de inaugurare înainte de termen.

De asemenea, va fi dat în trafic Drumul Expres Brăila–Galați, iar primii kilometri ai Autostrăzii Unirii A8, pe tronsonul Târgu Mureș – Miercurea Nirajului, vor deveni realitate.

Priorități strategice pentru 2026

Secretarul de stat Irinel Ionel Scriosteanu subliniază trei priorități majore:

absorbția integrală a fondurilor nerambursabile din PNRR, 2026 fiind an de închidere a programului;

contractarea tuturor secțiunilor A7 și A8 finanțate prin Programul SAFE, până în mai 2026;

finalizarea revizuirii Acordului de Mediu și emiterea autorizațiilor pentru toate secțiunile Autostrăzii Sibiu–Pitești.

Bilanțul cu care România intră în 2026

Conform datelor prezentate de Irinel Ionel Scriosteanu:

837 km sunt în execuție (contractați);

487 km sunt în licitație;

1.418 km de autostradă și drum expres sunt deja în trafic.

„Am intrat în anul 2026 fără datorii către antreprenori”, a mai precizat secretarul de stat din cadrul Ministerului Transporturilor, subliniind sprijinul constant acordat constructorilor implicați în proiecte.