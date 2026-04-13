Decizie radicală la FAN Courier: Nu mai există puncte fizice pentru clienți

Reprezentanții companiei susțin că măsura reflectă adaptarea la noile obiceiuri de consum și orientarea către soluții mai eficiente.

Potrivit Adrianei Manu, director de marketing și comunicare, decizia nu reprezintă o retragere din piață, ci o transformare a modului în care sunt livrate serviciile, pe fondul digitalizării accelerate.

Procesul de restructurare a început încă din octombrie 2025, când compania a închis primele puncte de relații cu clienții, inclusiv cele din București. Măsura este parte a unui plan mai amplu de reorganizare, corelat cu extinderea rețelelor de lockere FANbox și a punctelor de tip Collect Point.

Cum pot fi trimise și ridicate coletele

În noul model operațional, clienții nu vor mai putea trimite sau ridica colete direct din sediile companiei. Expedițiile vor fi realizate prin intermediul lockerelor sau prin solicitarea curierului la domiciliu ori la sediul firmei. În anumite cazuri, unele dintre fostele recepții vor funcționa temporar, cu program limitat, pentru gestionarea coletelor nelivrate.

Schimbarea afectează în special clienții tradiționali și magazinele online care utilizau predarea directă în agenții, procedurile clasice fiind înlocuite de soluții digitale și automatizate.

Reprezentanții companiei subliniază că decizia nu a fost determinată de motive financiare, ci de scăderea interesului pentru serviciile oferite în sediile fizice și de preferința tot mai accentuată pentru livrări flexibile, disponibile non-stop.

Extinderea rețelei FANbox

Strategia pentru perioada 2025–2026 vizează extinderea rețelei FANbox, care a depășit deja 3.000 de unități, precum și dezvoltarea parteneriatelor de tip Collect Point, inclusiv cu PayPoint. Aceste soluții permit ridicarea și predarea coletelor 24/7.

Activitatea companiei este coordonată din hub-ul central situat în Ștefăneștii de Jos, fiind susținută de centre operaționale din Capitală și de o rețea extinsă de puncte logistice la nivel național.

Din punct de vedere financiar, FAN Courier a înregistrat în 2025 o cifră de afaceri de peste 1,5 miliarde de lei, în creștere cu aproximativ 11% față de anul precedent. Pentru 2026, compania estimează un avans de circa 15%, pe fondul dezvoltării comerțului online.

Cu toate acestea, profitul a scăzut semnificativ, cu aproximativ 40% comparativ cu 2024, în contextul presiunilor economice și al intensificării concurenței din sectorul de curierat, potrivit stiripesurse.ro.