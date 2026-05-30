x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Externe O explozie uriașă pune în pericol proiectele lui Trump în privința călătoriilor pe Lună

O explozie uriașă pune în pericol proiectele lui Trump în privința călătoriilor pe Lună

de Redacția Jurnalul    |    30 Mai 2026   •   12:40
Urmăreşte Jurnalul pe Discover Adaugă Jurnalul ca sursă preferată
O explozie uriașă pune în pericol proiectele lui Trump în privința călătoriilor pe Lună
Explozia rachetei companiei Blue Origin

O explozie uriașă pune în pericol proiectele președintelui SUA, Donald Trump, privitoare la călătoriile pe Lună. Incidentul s-a produs la Cape Canaveral și a implicat o rachetă a companiei Blue Origin. Problema este că explozia a stricat rampa de lansare.

O explozie uriașă pune sub semnul întrebării planurile lui Trump privind trimiterea unui echipaj uman pe Lună și construirea unei baze lunare, potrivit Politico.

Una dintre rachetele companiei Blue Origin, pe care se baza NASA pentru a ajunge pe Lună, a explodat în noaptea de joi spre vineri pe platforma de lansare din Cape Canaveral. Incidentul reprezintă un eșec uriaș pentru Blue Origin, compania spațială a lui Jeff Bezos, care este în competiție cu SpaceX a lui Elon Musk.

Explozia a făcut daune mari la singura rampă de lansare a companiei. Experții estimează că este nevoie de luni de zile pentru reparații. De aceea, toate următoarele lansări vor fi amânate, mai spun specialiștii. Acest lucru ar putea da peste cap proiectele care vizează întoarcere pe Lună a oamenilor până în 2028 și construirea unei baze lunare înaintea chinezilor.

NASA s-ar putea orienta către SpaceX. De altfel, agenția spațială își propune să testeze module de aselenizare de la ambele companii anul viitor.

 

 

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: luna Donald Trump
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri