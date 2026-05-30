O explozie uriașă pune în pericol proiectele lui Trump în privința călătoriilor pe Lună

O explozie uriașă pune sub semnul întrebării planurile lui Trump privind trimiterea unui echipaj uman pe Lună și construirea unei baze lunare, potrivit Politico.

Una dintre rachetele companiei Blue Origin, pe care se baza NASA pentru a ajunge pe Lună, a explodat în noaptea de joi spre vineri pe platforma de lansare din Cape Canaveral. Incidentul reprezintă un eșec uriaș pentru Blue Origin, compania spațială a lui Jeff Bezos, care este în competiție cu SpaceX a lui Elon Musk.

Explozia a făcut daune mari la singura rampă de lansare a companiei. Experții estimează că este nevoie de luni de zile pentru reparații. De aceea, toate următoarele lansări vor fi amânate, mai spun specialiștii. Acest lucru ar putea da peste cap proiectele care vizează întoarcere pe Lună a oamenilor până în 2028 și construirea unei baze lunare înaintea chinezilor.

NASA s-ar putea orienta către SpaceX. De altfel, agenția spațială își propune să testeze module de aselenizare de la ambele companii anul viitor.

Here's our video of the explosion at Launch Complex 36. It happened about 9 pm ET (0100 UTC) as Blue Origin was beginning a static fire test of its New Glenn rocket.



Watch live views: https://t.co/tm2wZQmAVD pic.twitter.com/PmbgQC6Qmq — Spaceflight Now (@SpaceflightNow) May 29, 2026

(sursa: Mediafax)