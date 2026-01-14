Decizie strategică sau politică? Portul Constanța ar putea fi preluat integral de statul român

Portul Constanța este deținut de Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța, la care Ministerul Transporturilor deține 80% din acțiuni și Fondul Proprietatea (FP) 20% din acțiuni.

„Sunt discuții în sensul acesta. Argumentul este că statul trebuie să fie proprietar pe societățile strategice”, a spus o sursă de nivel înalt pentru Economedia, citată de stiripesurse.ro.

Precedent la aeroporturi

Ministerul Transporturilor a decis de curând preluarea totală a Companiei Naționale Aeroporturi București (CNAB), care operează aeroporturile Otopeni și Băneasa. Procedura este în desfășurare, fiind deocamdată un vot pozitiv în Adunarea Generală a Acționarilor CNAB.

Avantaje și riscuri serioase

Preluarea de către stat a unor companii strategice poate fi o decizie bună sub aspectul controlului intern al acestora, însă implică și riscuri legate de influența politicului și corupție, precum și scăderea performanțelor economice.

Preluarea de către stat ridică asfel dilema guvernanței corporative: listarea parțială impune raportări trimestriale, audit extern, transparență financiară și disciplină de piață, absente în firmele 100% de stat.

Listarea pe bursă aduce disciplină și transparență. Companiile listate sunt obligate să explice public investițiile, contractele majore, strategia de dezvoltare și performanța conducerii.

Portul Constanța, infrastructură cheie cu interese economice majore, ar pierde un filtru extern esențial, riscând decizii politice opace în locul guvernanței corporative stricte. Statul își păstrează controlul majoritar dar renunță la presiunea investitorilor pentru eficiență și vizibilitate, un echilibru delicat în contextul dezvoltării regionale.