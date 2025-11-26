ASF adoptă noi măsuri pentru piețele financiare: schimbări în autorizări, reglementări și retrageri de la tranzacționare

Reglementare: ASF avansează în implementarea normelor UE privind inteligența artificială

Consiliul ASF a aprobat un memorandum referitor la desemnarea autorităților naționale competente și stabilirea punctului unic de contact pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2024/1689 privind normele armonizate în materie de inteligență artificială. Acest pas este esențial pentru coordonarea implementării legislației europene în România.

Autorizări și numiri: schimbări în conducerea companiilor din piața financiară

ASF a validat mai multe solicitări privind numiri și reînnoiri de mandate în companii de investiții și asigurări, printre care:

Shahar – Georgescu Mihaela , autorizată ca Director în cadrul Share Invest S.A.

Gherguș Nicolae , aprobat ca membru al Consiliului de Administrație al SSIF BRK Financial Group S.A.

Gabriel Marcu , confirmat pentru un nou mandat la Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale S.A.

Adriana Mihaela Matache, reconfirmată ca Director general adjunct la Allianz – Țiriac Asigurări S.A.

Piața de capital: retrageri de la tranzacționare și lichidarea unui fond

ASF a aprobat o serie de decizii cu impact direct asupra pieței de capital:

Suspendarea emisiunii și răscumpărării unităților Fondului Deschis de Investiții Patria Euro Obligațiuni, administrat de Patria Asset Management S.A., în contextul lichidării fondului.

Retragerea de la tranzacționare și radierea acțiunilor pentru trei societăți, după încheierea procedurilor prevăzute de Regulamentul ASF nr. 5/2018: Upet S.A. Târgoviște Mercur S.A. Craiova Univers S.A. Râmnicu Vâlcea



Modificări ale actelor constitutive și retrageri de autorizații

ASF a aprobat o serie de schimbări în structura și documentele mai multor brokeri de asigurare:

Avizarea modificărilor în Statutul Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România

Modificări în actele constitutive ale: Millenium Insurance Broker S.A. – eliminarea datelor administratorilor Bavaria Broker de Asigurare S.R.L. – actualizări privind asociații, mandatul administratorului și structura socială Alpha Insurance Brokers S.R.L. – schimbarea denumirii companiei



De asemenea, ASF a aprobat retragerea, la cerere, a autorizației de funcționare a MAI Broker de Asigurare – Reasigurare S.R.L., care a fost radiată din secțiunea I și trecută în secțiunea II din Registrul Intermediarilor Principali.