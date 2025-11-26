ASF adoptă noi măsuri pentru piețele financiare: schimbări în autorizări, reglementări și retrageri de la tranzacționare

Reglementare: ASF avansează în implementarea normelor UE privind inteligența artificială
Consiliul ASF a aprobat un memorandum referitor la desemnarea autorităților naționale competente și stabilirea punctului unic de contact pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2024/1689 privind normele armonizate în materie de inteligență artificială. Acest pas este esențial pentru coordonarea implementării legislației europene în România.
Autorizări și numiri: schimbări în conducerea companiilor din piața financiară
ASF a validat mai multe solicitări privind numiri și reînnoiri de mandate în companii de investiții și asigurări, printre care:
-
Shahar – Georgescu Mihaela, autorizată ca Director în cadrul Share Invest S.A.
-
Gherguș Nicolae, aprobat ca membru al Consiliului de Administrație al SSIF BRK Financial Group S.A.
-
Gabriel Marcu, confirmat pentru un nou mandat la Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale S.A.
-
Adriana Mihaela Matache, reconfirmată ca Director general adjunct la Allianz – Țiriac Asigurări S.A.
Piața de capital: retrageri de la tranzacționare și lichidarea unui fond
ASF a aprobat o serie de decizii cu impact direct asupra pieței de capital:
-
Suspendarea emisiunii și răscumpărării unităților Fondului Deschis de Investiții Patria Euro Obligațiuni, administrat de Patria Asset Management S.A., în contextul lichidării fondului.
-
Retragerea de la tranzacționare și radierea acțiunilor pentru trei societăți, după încheierea procedurilor prevăzute de Regulamentul ASF nr. 5/2018:
-
Upet S.A. Târgoviște
-
Mercur S.A. Craiova
-
Univers S.A. Râmnicu Vâlcea
-
Modificări ale actelor constitutive și retrageri de autorizații
ASF a aprobat o serie de schimbări în structura și documentele mai multor brokeri de asigurare:
-
Avizarea modificărilor în Statutul Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România
-
Modificări în actele constitutive ale:
-
Millenium Insurance Broker S.A. – eliminarea datelor administratorilor
-
Bavaria Broker de Asigurare S.R.L. – actualizări privind asociații, mandatul administratorului și structura socială
-
Alpha Insurance Brokers S.R.L. – schimbarea denumirii companiei
-
De asemenea, ASF a aprobat retragerea, la cerere, a autorizației de funcționare a MAI Broker de Asigurare – Reasigurare S.R.L., care a fost radiată din secțiunea I și trecută în secțiunea II din Registrul Intermediarilor Principali.