Mai multe deduceri de impozite pentru cetățenii Republicii Moldova

Vicepreședinta Comisiei pentru economie, buget și finanțe a Parlamentului de la Chișinău, Victoria Belous, spune că, pentru anul 2026, asigurările și cheltuielile medicale se pot deduce în limita a 17.400 de lei (1leu MD = 0,26 RON). Este vorba despre plățile efectuate pentru asigurarea facultativă de sănătate sau pentru serviciile medicale efective de la un singur furnizor, transmite stiri.md.

În aceeași limită, de 17.400 de lei, pot fi deduse și cheltuielile pentru dobânzile achitate la creditul ipotecar destinat achiziționării primei locuințe, cu excepția creditelor accesate în cadrul programelor de stat, cum este „Prima Casă”.

Venitul impozabil pentru 2026 poate fi redus și prin deducerea cheltuielilor pentru educație, pentru sine sau pentru copii, până la 20.000 de lei, precum și a celor pentru asigurările de viață, până la 17.400 de lei.

Scutirea personală, prevăzută de Codul fiscal, constituie în acest an 29.700 de lei. Aceasta se acordă fiecărui contribuabil, persoană fizică rezidentă, cu venit anual impozabil sub plafonul stabilit de lege, de 360.000 de lei.

Scutirea personală majorată, în valoare de 34.620 de lei, se acordă în situații speciale, de exemplu persoanelor cu dizabilități severe. De asemenea, există o scutire de 21.780 de lei pentru soțul sau soția care nu beneficiază de scutire personală.

Codul fiscal prevede și o scutire pentru persoanele întreținute, în valoare de 9.900 de lei. Pentru persoanele întreținute cu dizabilități severe sau congenitale, cuantumul scutirii este mai mare și ajunge la 21.780 de lei.