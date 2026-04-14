Proiect lege USR pentru despăgubiri după scandalul ROBOR: Cum recuperezi prejudiciul de la bănci după creșterea artificială din 2022

Românii cu rate dublate la bănci au șansă istorică: Deputatul USR propune lege pentru despăgubiri ușoare după scandalul ROBOR

Deputatul USR Alexandru Dimitriu a trecut la acțiune într-un moment critic pentru milioane de români sufocați de rate bancare explodate. El a depus un proiect de lege care simplifică drastic recuperarea despăgubirilor pentru cei afectați de creșterea artificială a ROBOR, indicată de o investigație bombă a Consiliului Concurenței. Nu mai e vorba doar de amenzi pentru bănci, ci de bani reali înapoi în buzunarele oamenilor obișnuiți.

„Am depus, astăzi, un proiect de lege prin care românii și statul, afectați de creșterea artificială a ROBOR, prin înțelegeri între bănci, își pot recupera mai ușor banii”, declară deputatul Dimitriu. Aceste cuvinte vin după ce, în 2022, indicele ROBOR – baza pentru majoritatea creditelor cu dobândă variabilă – a explodat de câteva ori într-un interval extrem de scurt. Milioane de familii au văzut ratele aproape dublate peste noapte, transformând un credit aparent accesibil într-un coșmar financiar.

Ce înseamnă ROBOR și de ce a explodat în 2022?

ROBOR, prescurtare de la "Romanian Interbank Offered Rate", reprezintă rata medie a dobânzii practicate de bănci pe piața interbancară, calculată zilnic de Banca Națională a România (BNR). Este esențială pentru peste 70% dintre creditele ipotecare și de nevoi personale din România, afectând direct buzunarele a milioane de cetățeni. În 2022, pe fondul crizei inflaționiste post-pandemie și al războiului din Ucraina, ROBOR a crescut cu peste șase puncte procentuale, de la nivele sub 3% la peste 9% în câteva luni.

Investigația Consiliului Concurenței suspectează înțelegeri anticoncurențiale între bănci, care ar fi manipulat artificial indicele pentru a-și majora profiturile. Estimările din proiectul legislativ arată impactul uriaș: o creștere cu un singur punct procentual la ROBOR generează aproximativ 58 de milioane de lei în plus pe lună plătiți de populație, 137 de milioane de lei de la firme și 29 de milioane de lei de la administrația locală. Total: peste 225 de milioane de lei lunar, adică mai bine de 2,5 miliarde anual. Pentru 2022, cu șase puncte în plus, paguba cumulată se ridică la miliarde de lei.

Proiectul USR: Cum vor recupera românii banii pierduți?

Inițiativa legislativă modifică și completează OUG 170/2020, care reglementează acțiunile în despăgubire pentru încălcări ale legislației concurenței. Noutatea majoră? Persoanele fizice vor putea acționa colectiv în instanță, beneficiind de prevederile articolelor 59-60 din Codul de Procedură Civilă. Asta înseamnă grupuri de consumatori uniți, cu proceduri simplificate, fără costuri exorbitante și cu șanse maxime de succes.

„Nu vorbim doar despre sancțiuni pentru bănci, așa cum, probabil, va da Consiliul Concurenței. Este crucial să vorbim despre despăgubiri reale pentru cei care au plătit deja”, subliniază Dimitriu. Proiectul introduce un mecanism clar și eficient pentru maximizarea șanselor de recuperare a prejudiciului. Pe de o parte, pentru a facilita accesul efectiv la justiție și a asigura o protecție eficientă a drepturilor consumatorilor, persoanele fizice vor putea fi împreună reclamante și li se vor putea aplica prevederile corespunzătoare (art. 59-60) din Codul de procedură civilă.

Statul intră în ring: Ministerul Finanțelor pe baricade

Nu doar cetățenii obișnuiți sunt vizați. Ministerul Finanțelor va fi împuternicit să reprezinte statul în instanță, recuperând despăgubiri pentru autoritățile centrale și locale.

„Totodată, Ministerul Finanțelor ar urma să fie abilitat, în calitate de reprezentant al statului, să întreprindă toate demersurile legale necesare, inclusiv formularea de acțiuni în instanță, pentru recuperarea despăgubirilor cuvenite autorităților și administrației publice centrale și locale”, se precizează în proiect.

Această prevedere ar putea genera un fond masiv de recuperări, redistribuit ulterior cetățenilor prin reduceri de taxe sau programe de ajutor. În context european, proiectul se aliniază directivei UE 2014/104, care încurajează acțiunile colective împotriva practicilor anticoncurențiale, așa cum s-a întâmplat în cazuri celebre precum scandalul truckerilor din Spania sau manipularea EURIBOR în UE.

Impactul asupra economiei românești: De la familii la firme

Creșterea ROBOR din 2022 a lovit crunt gospodăriile: o rată medie de 500.000 de lei la un credit ipotecar a însemnat sute de lei în plus lunar, forțând mii de români să renunțe la investiții sau vacanțe. Firmele mici și mijlocii, cu împrumuturi de sute de milioane, au văzut marjele de profit erodate, ducând la concedieri și falimente. Administrațiile locale, cu datorii la bănci pentru proiecte de infrastructură, au tăiat din bugetele școlilor și spitalelor.

„În 2022, ROBOR a crescut de câteva ori într-un interval foarte scurt, iar pentru milioane de români ratele aproape s-au dublat”, amintește Dimitriu. Dacă proiectul devine lege, ar putea marca un precedent istoric, forțând băncile să ramburseze miliarde și restaurând încrederea în sistemul financiar.

