Alarmă pentru IMM-uri! Inflația lovește puternic, ANAF blochează conturi, iar antreprenorii cer măsuri urgente

IMM România pune pe masă provocările economice din Nord-Est și necesitatea unui dialog social real

IMM România și filiala sa din Iași au reunit miercuri, 26 noiembrie 2025, reprezentanți ai autorităților locale, ai mediului de afaceri și ai instituțiilor publice pentru a analiza situația economică actuală și a identifica soluții pentru sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii. Evenimentul, desfășurat sub tema „IMM ROMÂNIA – Mediul antreprenorial și perspectivele dialogului social”, a adus în discuție rolul esențial al parteneriatului între autorități și mediul privat în elaborarea politicilor publice.

Teme principale: dialogul social și concluziile Cartei Albe a IMM-urilor din Nord-Est

Discuțiile s-au concentrat pe două direcții majore: modul în care dialogul social contribuie la implementarea politicilor de dezvoltare la nivelul județului Iași și concluziile recentei cercetări incluse în Carta Albă a IMM-urilor din Regiunea Nord-Est.

Analiza a scos în evidență o serie de probleme, dar și oportunități relevante pentru antreprenori:

Cele mai importante dificultăți identificate de IMM-uri:

Inflația – 62,41%

Creșterea cheltuielilor salariale – 60,99%

Concurența neloială – 42,55%

Principalele oportunități de dezvoltare:

Creșterea cererii pe piața internă – 57,89%

Adoptarea unor noi tehnologii – 51,02%

Formarea unor parteneriate de afaceri – 37,28%

Nevoile prioritare de finanțare:

Investiții în imobiliare, echipamente sau tehnologie – 52,14%

Dezvoltarea de produse, servicii sau accesarea unor noi piețe – 37,53%

Finanțarea stocurilor și a capitalului de lucru – 27,71%

Forța de muncă în IMM-uri:

Angajări medii: 3,82 persoane

Plecări: 1,91 persoane

Spor net: +1,91 salariați

Participanți și intervenții

La eveniment au luat cuvântul:

• Florin Jianu – Președinte IMM România

• Neculai Vițelaru – Președinte IMM Nord-Est

• Victor Poede – Purtător de cuvânt, Instituția Prefectului Iași

• Ciprian Iftimoaei – Director, Direcția Județeană de Statistică Iași

• Narcis Tăbăcaru – Director, OTIMMC Iași

Președintele IMM România, Florin Jianu, a transmis un mesaj ferm despre situația economică dificilă și presiunea fiscală asupra companiilor:

”Ne aflăm astăzi la Iași unde discutăm despre rolul dialogului social în implementarea politicilor de dezvoltare a județului. În regiunea Nord-Est, provocările economice sunt din ce în ce mai evidente. Considerăm că este esențială susținerea investițiilor în economia verde, reducerea taxelor și impozitelor pentru impulsionarea economiei locale și promovarea inovării ca motor al dezvoltării durabile. În același timp, ne îngrijorează profund că, dată fiind situația economică precară, cu încasări din ce în ce mai mici în economia reală, ANAF pune popriri abuzive pe conturile firmelor, nu mai oferă posibilitatea reeșalonărilor de plată și, în acest fel, blochează economia”.

