Miruță: O aeronavă, pregătită să plece la Lausanne. Va transporta la Paris 6 tineri cu arsuri grave, răniți în incendiul din Crans-Montana

Ministrul susține că, in urma deciziei Consiliului Național pentru Situații de Urgență, este pregătită o aeronavă care va decola spre Lausanne, de unde va transporta către spitale din Paris șase tineri cu arsuri grave, răniți în incendiul din Elveția.

Radu Miruță spune că acesta face parte din sprijinul internațional pe care România îl acordă Elveției în această situație.

„Când cineva are nevoie, nu întrebi < de ce > sau < cât costă >. Acționezi. Iar Armata României face exact asta. Pentru că în astfel de momente nu mai există granițe, bugete sau funcții. Există doar oameni care îi ajută pe alți oameni”, a scris pe Facebook ministrul Apărării.

Ministerul italian de externe a declarat pentru Sky News că numărul total al victimelor incendiului din Crans-Montana este de 47.

El menţionează că alte două astfel de zboruri au fost efectuate în aceste zile pentru pacienţi români şi subliniază că Armata Română acordă sprijinul său pentru astfel de misiuni umanitare "fără a sta pe gânduri", chiar dacă nu au fost prevăzuţi bani în buget.



"Zilele acestea a fost din nou solicitat sprijinul Armatei pentru misiuni umanitare. Şi da, Armata ajută fără a sta pe gânduri, fără a întreba cine plăteşte cheltuielile, sau dacă au fost ori nu prevăzuţi bani în buget. Voi regla aceste aspecte în bugetul anului 2026. Pentru că dincolo de grade şi funcţii, Armata înseamnă oameni. Pentru că viaţa nu alege între bogat şi sărac, între ministru şi portar, între 'pilos' şi omul nimănui. Şi da, eu cred că asta trebuie să facem atunci când putem. De aceea nu am stat nicio secundă pe gânduri când am aprobat aceste zboruri (...) Când cineva are nevoie, nu întrebi 'de ce' sau 'cât costă'. Acţionezi. Iar Armata României face exact asta. Pentru că în astfel de momente nu mai există graniţe, bugete sau funcţii. Există doar oameni care îi ajută pe alţi oameni", a subliniat ministrul Apărării Naţionale.



El a amintit că, tot vineri, o aeronavă C-27J Spartan a Forţelor Aeriene Române, configurată pentru misiuni medicale, a decolat din Baza 90 Transport Aerian Otopeni pe ruta Otopeni - Craiova - Bruxelles (Belgia), pentru transportul unui pacient cu arsuri, urmând ca la întoarcere să aducă doi pacienţi trataţi în spitalele din Bruxelles. Iar în urmă cu trei zile a mai avut loc o misiune similară cu o aeronavă a Armatei Române, prin care pacienţi români cu arsuri grave au fost transferaţi în Belgia.



Incendiul care a cuprins un bar aglomerat din populara staţiune de schi Crans Montana a omorât aproximativ 40 de persoane la o petrecere de Revelion, fiind şi peste 100 de răniţi, mulţi dintre ei grav.

(sursa: Mediafax)