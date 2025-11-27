Piața românească de divertisment activ în plină expansiune: triplare față de 2019 și valoare de 30 milioane EUR în 2024

Primul studiu Nhood România arată transformarea mallurilor în destinații de recreere și experiențe, nu doar de shopping

România devine un punct de referință în Europa în ceea ce privește transformarea mallurilor în huburi de experiențe. Nhood România, companie de servicii și soluții de real estate integrate, prezentă în 10 țări europene, a lansat primul studiu dedicat pieței de divertisment activ din centrele comerciale: “Beyond Retail: Mapping the Growth of Active Entertainment in Romania’s Shopping Malls – The shift from pure retail to experience-driven destinations”.

Analiza acoperă 60 de centre comerciale, însumând peste 2,7 milioane mp de spații închiriabile, și cartografiază 116 formate distincte de entertainment active, operate de 54 de jucători. Concluzia: sectorul se află într-o etapă de expansiune accelerată, marcată de diversificare, profesionalizare și o creștere evidentă a nivelului de sofisticare.

Divertismentul activ, din complementar în motor al experienței

Nhood subliniază necesitatea unei baze de date solide pentru orientarea corectă a investițiilor și strategiilor de dezvoltare.

„Sectorul de divertisment din centrele comerciale de tip mall se bucură de o creștere rapidă, care redefinește relevanța unui centru comercial. Piața nu avea însă date concrete care să poată ghida jucătorii din industrie în deciziile lor de investiții ori în strategiile de dezvoltare. Astfel că Nhood a luat inițiativa de a realiza primul studiu din piață, pas necesar pentru profesionalizarea pieței și pentru dezvoltarea unor proiecte mai competitive, mai bine fundamentate și mai adaptate tendințelor actuale. Așa cum a reieșit din datele analizate, nu mai vorbim despre un serviciu complementar, ci despre un motor al experienței, un diferențiator esențial în atragerea vizitatorilor și în transformarea mallurilor în destinații de petrecere a timpului liber. Nhood va continua să contribuie să sprijine evoluția industriei prin date, expertiză și inițiative care susțin inovația”, afirmă Bogdan Aldea, Head of Business Development în cadrul Nhood România.

Conform studiului, componenta de divertisment activ a depășit valoarea de 28–30 milioane euro în 2024, fără a include segmentul de socializare competitivă – bowling, biliard, tenis de masă – un domeniu în plină ascensiune.

România, înaintea unor piețe europene mature

Datele Nhood arată că România traversează cea mai dinamică perioadă din istoria sectorului de entertainment activ, care include experiențe participative precum locuri de joacă, jocuri arcade, atracții imersive și Family Entertainment Centers.

95% dintre mallurile analizate includ cel puțin un format de divertisment activ, o proporție superioară unor piețe consolidate precum Austria, Germania sau Italia, unde 40%–55% dintre centrele comerciale nu oferă astfel de facilități.

Această evoluție confirmă rolul strategic al divertismentului activ, devenit un pilon de bază al ecosistemului comercial.

Vizitatorii schimbă regulile jocului: de la cumpărături la experiențe

Tendințele arată că românii caută experiențe interactive, recreative și inovatoare, motiv pentru care mallurile își diversifică portofoliile de entertainment și introduc concepte internaționale, formate imersive și atracții tematice.

Creșterea competiției este vizibilă, în special în segmentul de playground și arcade, unde fragmentarea pieței stimulează inovarea și maturizarea modelului de business.

Mallurile, destinațiile preferate pentru timpul liber în România

Centrele comerciale continuă să fie principalele destinații pentru cumpărături și petrecerea timpului liber. Prin dezvoltarea unor ecosisteme de entertainment coerente și adaptate noilor comportamente ale consumatorilor, România poate deveni un reper european în reconfigurarea mallurilor ca destinații complete pentru experiențe.

Pentru a citi integral studiul Nhood România, intră aici:

https://nhood.ro/studii/