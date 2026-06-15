Proiect strategic pentru Aeroportul Otopeni: 15 companii și asocieri se luptă pentru noua conexiune rutieră cu Autostrada A0

Conectarea viitorului Terminal 2 al Aeroportului Otopeni la Autostrada A0 atrage un număr record de ofertanți

Unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră din zona Capitalei a atras un interes fără precedent din partea marilor constructori. Nu mai puțin de 15 oferte au fost depuse pentru realizarea drumului de legătură dintre Autostrada Bucureștiului A0 și viitorul Terminal 2 al Aeroportului Internațional Henri Coandă Otopeni.

Investiția, estimată la peste 400 de milioane de lei, este considerată esențială pentru dezvoltarea infrastructurii de transport din nordul Bucureștiului și pentru transformarea Aeroportului Otopeni într-un hub modern, conectat direct la rețeaua națională de autostrăzi.

Anunțul a fost făcut de secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Irinel Ionel Scrioșteanu, care a subliniat importanța strategică a proiectului pentru mobilitatea din zona metropolitană București.

Traseu de doar 2,5 kilometri care va reduce timpul de deplasare de zece ori

Noul drum va avea o lungime de 2,55 kilometri și va crea o conexiune rapidă între Autostrada A0 și viitorul Terminal 2 al aeroportului. Potrivit estimărilor autorităților, timpul necesar pentru parcurgerea traseului va scădea spectaculos, de la aproximativ 20 de minute la doar 2 minute.

În prezent, accesul către zona în care va fi construit noul terminal presupune ocoluri care însumează aproximativ 20 de kilometri. Odată finalizat proiectul, distanța va fi redusă la numai 2,5 kilometri.

„Prin această investiție, continuăm dezvoltarea conectivității intermodale în jurul celui mai important aeroport al României și pregătim infrastructura necesară pentru viitorul Terminal 2, facilitând și transportul mărfurilor pentru zona cargo.

De asemenea, va reduce durata traseului de 20 minute până la doar 2 minute, scurtând un traseu de circa 20 km la 2,5 km”, a scris Irinel Ionel Scrioșteanu.

Două pasaje și un nod rutier complex cu Autostrada A0

Proiectul include realizarea a două pasaje supraterane, unul peste DJ200B și unul peste Autostrada A0 Nord. De asemenea, va fi construit un nod rutier de tip treflă care va asigura conectarea directă cu autostrada prin bretele cu o lungime totală de aproximativ 7,5 kilometri.

Planurile prevăd și amenajarea unui sens giratoriu la intersecția cu DJ200B Tunari, element care va facilita accesul atât către aeroport, cât și către localitățile din apropiere.

Potrivit oficialilor, traseul drumului va porni din zona kilometrului 29 al Autostrăzii Bucureștiului A0 și va crea o conexiune directă cu DJ200B Tunari – A0 – Balotești.

Beneficii pentru locuitorii din Tunari, Dimieni și Balotești

Pe lângă rolul său strategic pentru dezvoltarea Aeroportului Otopeni, noua infrastructură va aduce beneficii directe locuitorilor din nordul județului Ilfov. Cetățenii din Tunari, Dimieni și Balotești vor avea acces mai rapid la Autostrada A0, ceea ce ar putea reduce semnificativ timpul de deplasare către București și alte zone ale țării.

„Acest proiect este esențial pentru asigurarea accesului rapid și eficient către viitorul terminal, dar și pentru integrarea aeroportului în rețeaua majoră de transport rutier din zona Capitalei”, a mai precizat secretarul de stat.

Durata totală de implementare este estimată la 30 de luni, perioadă care include atât etapa de proiectare, cât și execuția lucrărilor.

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