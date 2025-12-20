EFSA: Europa este bine protejată, dar rămâne în alertă față de gripa aviară din fermele de lapte americane

Cu toate acestea, experții EFSA concluzionează că, în cazul în care virusul va sosi, impactul asupra țărilor UE ar putea fi semnificativ. Pentru a asigura pregătirea, EFSA recomandă creșterea gradului de conștientizare în rândul fermierilor și medicilor veterinari și consolidarea supravegherii pentru detectarea timpurie.

Posibile măsuri de atenuare pentru sănătatea animalelor

La solicitarea Comisiei Europene, EFSA s-a concentrat asupra riscului de infectare a bovinelor de lapte și a păsărilor de curte din UE cu virusul genotipului specific H5N1 care circulă la bovinele de lapte din SUA și a subliniat posibile măsuri de atenuare pentru a preveni introducerea și răspândirea acesteia în Europa. Acestea pot include anumite restricții comerciale din regiunile afectate și curățarea temeinică a echipamentelor de muls. În cazul unui focar, se recomandă acțiuni coordonate atât la păsările de curte, cât și la vacile de lapte, pentru a reduce impactul general.

Pentru a preveni răspândirea, experții recomandă restricționarea mișcării bovinelor în zonele afectate, evitarea schimbului de lucrători, vehicule și echipamente între ferme și aplicarea unei biosecurități stricte. Aceste măsuri vor contribui, de asemenea, la limitarea altor tulpini de HPAI deja prezente în Europa.

Lapte și produse lactate

Evaluarea EFSA examinează, de asemenea, potențialul transmiterii virusului prin alimente. Principala cale de expunere a consumatorilor la virus ar fi consumul de lapte crud, colostru crud sau smântână din lapte crud. Cu toate acestea, experții subliniază că tratamentul termic, cum ar fi pasteurizarea, este foarte eficient în reducerea virusului din lapte și produse lactate. Este important de menționat că până în prezent nu au fost raportate cazuri de infecție umană transmisă prin alimente cu acest genotip specific.

Ultima opinie a EFSA vine în urma unui raport științific publicat în iulie 2025 care analizează situația din SUA și urmărește posibilele căi de răspândire a virusului.