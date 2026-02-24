Electrica semnează un memorandum cu Liberty Galați pentru proiecte regenerabile de până la 500 MW

Modelul operațional urmărit este construit în jurul maximizării autoconsumului și al creșterii siguranței în alimentarea cu energie electrică, cu obiectivul de a optimiza costurile pe termen lung. Integrarea unor capacități de stocare ar putea permite echilibrarea producției și reducerea expunerii la volatilitatea prețurilor din piața angro de energie.
Capacitatea de până la 500 MW plasează acest potențial proiect printre cele mai mari inițiative de energie regenerabilă dedicate consumului industrial din România, consolidând tendința de decarbonizare a marilor consumatori și de integrare verticală a producției de energie. Directorul General al Electrica, Alexandru-Aurelian Chițita, spune că parteneriatul urmărește valorificarea complementarităților strategice dintre cele două entități, prin combinarea capacității financiare și experienței Electrica în tranziția energetică cu nevoia de securitate energetică și optimizare a costurilor a Liberty Galați.