„Era alt preț la raft!”: Cum ajungi să plătești mai mult decât credeai

De ce diferă prețurile de la raft și casa de marcat

În multe cazuri, explicația este legată de erori administrative. Etichetele promoționale pot rămâne afișate după expirarea unei reduceri, angajații pot întârzia actualizarea prețurilor, iar sistemele informatice pot afișa alte valori decât cele prezentate în magazin.

O altă situație des întâlnită apare atunci când produsele sunt mutate pe alte rafturi, iar eticheta veche rămâne asociată din greșeală cu un alt articol.

Indiferent de motivul apariției erorii, consumatorul nu este obligat să suporte consecințele unei informări incorecte.

Ce obligații au comercianții

Regulile privind protecția consumatorilor prevăd că prețurile trebuie afișate într-un mod clar, vizibil și ușor de identificat. Clientul trebuie să poată cunoaște costul produsului înainte de a decide să îl cumpere.

Un preț afișat incorect poate reprezenta o practică comercială incorectă dacă influențează alegerea consumatorului. Comerciantul are obligația de a furniza informații corecte și complete despre produsele comercializate.

Cum poate fi obligat magazinul să vândă produsul la prețul de la raft?

Una dintre cele mai frecvente confuzii este aceea că magazinul ar fi obligat, în orice situație, să vândă produsul la prețul afișat greșit. În realitate, legislația nu prevede automat această obligație în toate cazurile.

Totuși, comerciantul rămâne responsabil pentru modul în care informează consumatorii și corectitudinea prețurilor afișate.

Multe magazine aleg să aplice prețul de la raft atunci când constată o eroare, ca măsură de soluționare rapidă și pentru evitarea reclamațiilor.

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Ce să faci dacă observi diferența de preț

Dacă diferența este observată înainte de plată, clientul poate renunța la cumpărarea produsului. Nimeni nu îl poate obliga să achiziționeze produsul la un preț mai mare decât cel pe care l-a luat în calcul atunci când l-a ales.

Dacă diferența este observată după achitarea cumpărăturilor, este recomandat ca persoana să se adreseze imediat biroului de informații sau serviciului de relații cu clienții al magazinului.

În cazul în care eroarea este confirmată, magazinul poate restitui diferența de bani sau poate anula produsul, în funcție de situație.

Pentru a demonstra situația, consumatorii ar trebui să păstreze bonul fiscal și, atunci când este posibil, să fotografieze eticheta de la raft.

O fotografie în care apar produsul, denumirea acestuia și prețul afișat poate reprezenta o dovadă importantă în cazul unei dispute. Este recomandat ca imaginea să surprindă și elemente, precum codul de bare sau gramajul, pentru a evita confuziile între produse similare.

Ce faci dacă magazinul refuză

În situația în care comerciantul refuză verificarea sau nu dorește soluționarea problemei, consumatorul se poate adresa Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC).

Reclamația poate fi însoțită de bonul fiscal, fotografiile realizate în magazin și o descriere a situației. Inspectorii pot verifica modul în care sunt afișate prețurile și respectarea obligațiilor legale privind informarea consumatorilor.

În funcție de gravitatea situației, comerciantul poate primi sancțiuni și obligat să remedieze neregulile constatate.

Cum pot evita consumatorii prețurile eronate

Pentru a reduce riscul unor diferențe de preț, cumpărătorii sunt sfătuiți să verifice cu atenție:

denumirea exactă a produsului și corespondența cu eticheta de preț;

gramajul sau varianta produsului ales;

prețul afișat pe ecran la casele self-service înainte de finalizarea plății;

bonul fiscal înainte de a părăsi magazinul.

Câțiva lei în plus pot însemna sute de lei într-un an

O diferență de 1-2 lei poate părea neimportantă la o singură cumpărătură. Însă, atunci când situația se repetă frecvent, sumele plătite în plus pot deveni considerabile.

Verificarea prețurilor nu este doar o metodă de protejare a bugetului personal, ci și o formă de exercitare a drepturilor consumatorului. Relația dintre client și comerciant se bazează pe transparență, iar prețul afișat trebuie să reflecte informația pe baza căreia cumpărătorul ia decizia de achiziție, potrivit observatornews.ro.

Un consumator atent poate preveni pierderi financiare și poate contribui la corectarea unor practici care îi afectează și pe alți clienți.