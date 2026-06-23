România, campioana scumpirilor la carburanți în UE. De ce motorina s-a scumpit la noi când s-a ieftinit în aproape toată Europa

Paradoxul României: motorina s-a scumpit în timp ce Europa alimenta mai ieftin. Explicațiile analistului Adrian Negrescu

România se numără printre statele membre ale Uniunii Europene care au înregistrat cele mai mari creșteri ale prețurilor la carburanți în ultimul an, potrivit celor mai recente date publicate de Eurostat. În timp ce multe țări europene au beneficiat de scăderi ale prețurilor la pompă, în special în cazul motorinei, șoferii români au continuat să suporte costuri tot mai ridicate.

Analistul economic Adrian Negrescu susține că cifrele statistice confirmă o situație îngrijorătoare pentru piața locală a carburanților și pentru milioane de conducători auto afectați de costurile tot mai mari ale transportului.

„Datele statistice anunțate de Eurostat confirmă o realitate dureroasă pentru șoferii de la noi: România a devenit una dintre cele mai scumpe oaze energetice din Uniunea Europeană, sfidând parțial tendințele de ieftinire de pe continent.

În timp ce media europeană a creșterii prețurilor la carburanți a fost de 20,7% (mai 2026 față de mai 2025), România a explodat cu o creștere de 30,4%. Suntem pe locul 4 în UE la intensitatea scumpirilor din ultimul an, la doar un pas de Bulgaria (+33,9%) și Luxemburg (+32,2%).”

Diferențe uriașe între România și alte state europene

Potrivit analistului, decalajul dintre România și alte țări din regiune este semnificativ. În timp ce în Ungaria prețurile carburanților au crescut cu doar 3,5% într-un an, România a înregistrat un ritm de creștere de aproape zece ori mai mare.

„Ca să înțelegem discrepanța, ungurii au înregistrat o creștere anuală de doar 3,5%. Acest ecart uriaș arată că prețurile din România nu mai sunt aliniate doar la cotațiile internaționale ale petrolului, ci sunt propulsate de factori interni, adică de taxele mari și de mecanismul de plafonare a adaosului comercial, o găselniță falimentară găsită de politicienii fără viziune economică.”

România, singura țară din UE în care motorina s-a scumpit de la o lună la alta

Una dintre cele mai surprinzătoare concluzii ale raportului Eurostat este legată de evoluția prețului motorinei în luna mai 2026 comparativ cu aprilie 2026.

În majoritatea statelor europene, șoferii au beneficiat de reduceri consistente. Germania a raportat o scădere de 11,9%, Grecia de 8,5%, iar Irlanda de 8,1%. În România însă, tendința a fost exact opusă.

„Cel mai frapant detaliu tehnic din raportul Eurostat vizează evoluția de la o lună la alta (mai 2026 față de aprilie 2026) în segmentul diesel. Dacă în restul UE, prețul motorinei a scăzut în medie cu 5,8%, (nemții au alimentat cu 11,9% mai ieftin, grecii cu 8,5%, iar irlandezii cu 8,1%) în România prețul motorinei a crescut cu 1,6%.

În esență, România a fost singura țară din cele 27 de state membre în care motorina s-a scumpit de la o lună la alta.”

Sursa Eurostat

De ce nu scad prețurile la pompă în România

Adrian Negrescu identifică trei cauze principale care au contribuit la această decuplare a României de tendința europeană.

Prima explicație ține de fiscalitatea locală și de măsurile adoptate la nivel guvernamental.

„Din punct de vedere economic, această decuplare a României de la trendul descendent al motorinei din restul Europei are trei explicații clare. Pe de o parte este vorba despre presiunea fiscală locală.

Deciziile nefericite privind taxarea – plafonarea adaosului, ajustarea accizelor sau eliminarea unor subvenții la nivel național în primele luni ale anului 2026 au anulat efectul scăderii cotațiilor internaționale ale țițeiului.”

A doua cauză este ceea ce economiștii numesc fenomenul „rachetă și parașută”, prin care prețurile cresc rapid atunci când petrolul se scumpește, dar scad mult mai lent atunci când costurile internaționale se reduc.

„Mai este un motiv important ce ține de rigiditatea pieței autohtone. Companiile petroliere din România reacționează extrem de rapid la scumpirile de pe bursa internațională, însă aplică ieftinirile cu o lentoare asimetrică.”

Nu în ultimul rând, costurile logistice și schimbările apărute în lanțurile de aprovizionare ale rafinăriilor contribuie la menținerea unor prețuri ridicate.

„În fine, costurile de logistică și reconfigurarea rutelor de aprovizionare pentru rafinăriile locale în noul context geopolitic din 2026 mențin o presiune artificială pe prețul final de la pompă.

Pe scurt, în mai 2026, în timp ce un șofer din Berlin sau Dublin se bucura de o ieftinire substanțială la motorină, șoferul român a continuat să plătească o taxă de solidaritate nevăzută, dictată de specificul pieței și fiscalității locale.”