Cocktailul săptămânii: Negroni Sbagliato, greșeala unui barman care a cucerit Milano

Povestea din spatele greșelii

Numele spune totul: „sbagliato" înseamnă, în italiană, „greșit". Cocktailul a fost creat la Bar Basso, un local legendar din Milano, deschis din 1947 în cartierul Città Studi. În 1967, barmanul venețian Mirko Stocchetto a preluat conducerea barului, aducând cu el experiența acumulată în hotelurile din Veneția, unde lucrase încă din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Într-o seară aglomerată - sursele diferă asupra anului exact, undeva între 1968 și 1972 -, Stocchetto pregătea un Negroni clasic pentru un client, dar, în graba momentului, a apucat din greșeală o sticlă de spumante (vin spumant italian) în loc de gin. În loc să arunce băutura greșită, a decis să o servească așa cum ieșise - iar rezultatul a plăcut atât de mult, încât a rămas în meniul barului până azi, sub numele de Negroni Sbagliato.

Stocchetto a mers chiar mai departe: a proiectat el însuși paharele tip cupă, supradimensionate, în care se servește tradițional cocktailul la Bar Basso, iar în anii '80 a licențiat designul către un producător de sticlărie german, motiv pentru care paharele apar și în alte baruri istorice din Milano.

Rețeta

Spre deosebire de Negroni-ul clasic - gin, Campari și vermut dulce, în părți egale -, Sbagliato elimină complet ginul, înlocuindu-l cu vin spumant:

1 parte Campari

1 parte vermut dulce (rosso)

1 parte prosecco (sau alt vin spumant sec)

gheață și o felie de portocală

Se pun gheața și felia de portocală într-un pahar (ideal, unul tip old-fashioned), se toarnă Campari și vermutul, iar la final prosecco-ul, amestecând ușor, ca să nu se piardă bulele.

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De ce merită încercat

Fără gin, Sbagliato păstrează exact aceeași notă amară-dulce specifică Negroni-ului, dar cu un grad de alcool mai scăzut și o efervescență care îl face mult mai ușor de băut pe caniculă. E genul de cocktail potrivit pentru cineva care iubește Negroni, dar nu vrea o băutură la fel de „serioasă" în plină vară.



Momentul viral din 2022

Deși există din anii '70, Negroni Sbagliato a devenit brusc celebru la nivel internațional în octombrie 2022, după ce un clip cu actrițele Emma D'Arcy și Olivia Cooke, din serialul „House of the Dragon", a devenit viral pe TikTok - D'Arcy menționând, cu un aer degajat, preferința pentru „negroni... sbagliato... cu prosecco în el". În câteva zile, barurile din SUA au raportat creșteri masive ale cererii pentru acest cocktail, iar Bar Basso, locul unde s-a născut greșeala, a văzut un aflux neașteptat de turiști americani veniți special să-l bea la sursă.