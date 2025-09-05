FACIAS: Marii datornici ai statului au peste 11 miliarde de euro restanțe

Dacă statul ar reuși să recupereze doar această sumă, ar putea acoperi deficitul bugetar cu care se confruntă România astăzi, fără a fi nevoie să impună noi taxe sau impozite cetățenilor onești, care își respectă obligațiile fiscale.

Totodată, analiza situației juridice a datornicilor cu restanțe de peste 1 milion de lei, arată că 2.730 sunt în faliment, 1.639 au fost declarați insolvabili, 618 se află în insolvență, iar pentru 503 nu există date clare privind statutul juridic.

Din totalul datoriilor pe care marii datornici le au la ANAF și care însumează peste 59 de miliarde de lei: 35,2 miliarde de lei provin de la societăți deja intrate în faliment, iar alte 13,2 miliarde de lei de la firme declarate insolvabile. Restul, aproximativ 10,6 miliarde de lei, la companii aflate în insolvență sau cu statut juridic neclar.

Având în vedere aceste aspecte, FACIAS a inițiat campania națională „Cine răspunde?”, având ca obiectiv responsabilizarea autorităților în direcția accelerării procesului de recuperare a creanțelor restante datorate bugetului public.