Dobânzi de top în aprilie: Statul oferă până la 7,6% neimpozabil prin programul Fidelis

Ministerul Finanțelor a anunțat luni că persoanele fizice cu vârsta peste 18 ani pot subscrie în titlurile de stat Fidelis listate la Bursa de Valori București.

Investitorii vor beneficia de urmãtoarele rate de dobândã, în funcție de moneda și scadența aleasã:

În lei:

• 6,60% – scadența la 2 ani;

• 7,60% – scadența la 2 ani (tranșã specialã pentru donatorii de sânge);

• 7,10% – scadența la 4 ani;

• 7,60% – scadența la 6 ani.

În euro:

• 4,25% – scadența la 3 ani;

• 5,25% – scadența la 5 ani;

• 6,40% – scadența la 10 ani.

Tranșa specialã în lei, cu scadențã la 2 ani, este dedicatã celor care fac dovada donãrii de sânge începând cu 1 noiembrie 2025. Aceștia beneficiazã de o dobândã de 7,6% pe an și de un prag minim de subscriere redus la 500 lei, fațã de pragul standard de 5.000 lei.

Toate veniturile obținute atât din dobânzi, cât și câștigurile de capital sunt neimpozabile, anunță reprezentanții Ministerului.

Valoarea nominalã este de 100 lei/titlu, pentru emisiunile în lei și 100 euro/titlu, pentru cele în euro. Pragul minim de subscriere este de 5.000 lei, respectiv 1.000 euro, cu excepția donatorilor de sânge.

(sursa: Mediafax)