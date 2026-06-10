Dragoș Pîslaru răspunde live întrebărilor românilor despre Legea Salarizării

„O lege de salarizare nu se scrie doar de către un minister sau doar în consultări cu anumite sindicate. Fiecare cetățean trebuie să aibă dreptul să poată contribui. În consecință, am decis să deschid dialogul către întreaga societate și voi fi primul ministru al Muncii care răspunde direct în fața cetățenilor.

Joi, la ora 15:00, voi susține pe pagina mea de Facebook o sesiune live pe marginea proiectului legii salarizării unitare. Vă invit să îmi transmiteți întrebări / sugestii aici, în comentariu, prin mesaj privat ori pe adresa oficială de e-mail cabinet.ministru@mmuncii.gov.ro. O lege grea nu se ascunde la sertar, ci se dezbate cu toată societatea. Facem legea împreună”, anunță ministrul.

Noul proiect al Legii salarizării unitare a bugetarilor, publicat oficial de Ministerul Muncii, se află într-o fază intensă de negocieri cu sindicatele și generează dispute majore în sistemul public. Această reformă legislativă este menită să înlocuiască vechea Lege-cadru nr. 153/2017. Proiectul are ca scop eliminarea inechităților din sistem prin noi grile, coeficienți și un calendar clar de implementare.

Proiectul prevede o majorare a anvelopei salariale totale cu aproximativ 8 miliarde de lei. Noua ierarhie se bazează pe redefinirea clară a funcțiilor reprezentative și a gradelor profesionale.

Legea a generat proteste în Sănătate și Justiție. Sindicaliștii din sistemul medical au declanșat greve de protest din cauza nemulțumirilor legate de noile grile de salarizare. Judecătorii de la Curtea de Apel București s-au reunit pentru a discuta oprirea activității în instanțe, contestând noile prevederi. Și premierul desemnat, Eugen Tomac, și-a exprimat dezacordul față de creșterea veniturilor doar pentru anumite categorii izolate de bugetari.

(sursa: Mediafax)