Titlurile de stat Fidelis emise în februarie, în valoare de peste 1 miliard lei, intră joi la tranzacţionare pe bursă

Potrivit unui comunicat al Ministerului Finanţelor, transmis AGERPRES, subscrierile realizate, în valoare de peste 1 miliard de lei (1,013 miliarde lei), devin disponibile pentru tranzacţionare.



"Pe parcursul perioadei de derulare a ofertei, investitorii au plasat un număr total de 12.103 de ordine de subscriere, cu o valoare totală a investiţiilor de 378,52 milioane lei şi 124,49 milioane euro, confirmând încrederea în capacitatea statului de a oferi instrumente sigure de economisire. Tranşa specială dedicată donatorilor de sânge, cu scadenţa de 2 ani şi o dobândă de 7,15%, a atras 66,69 milioane lei printr-un număr de 1.781 ordine de subscriere, investitorii beneficiind de pragul minim de subscriere redus la 500 lei", se arată în comunicat.



În ceea ce priveşte emisiunile standard în lei, investitorii au avut la dispoziţie trei scadenţe. Pentru scadenţa de 2 ani (dobândă 6,15%) s-au înregistrat subscrieri în valoare de 170,26 milioane lei, realizate prin 2.187 de ordine. Scadenţa de 4 ani (dobândă 6,75%) a totalizat 27,31 milioane lei, fiind accesată prin 475 de ordine, în timp ce titlurile cu scadenţa de 6 ani (dobândă 7,25%) au atras 114,24 milioane lei prin intermediul a 1.919 de ordine.



Pentru instrumentele denominate în euro, oferta a inclus scadenţe de 3, 5 şi 10 ani. Scadenţa de 3 ani (dobândă 3,60%) a înregistrat subscrieri de 25,47 milioane euro (echivalentul a aproximativ 129 milioane lei) prin 1.185 de ordine, iar cea de 5 ani (dobândă 4,50%) a cumulat 13,47 milioane euro (echivalentul a aproximativ 68,74 milioane lei) prin 855 de ordine, se menţionează în comunicatul MF.



Scadenţa de 10 ani (dobândă 6%) a atras 85,54 milioane euro (echivalentul a aproximativ 436 milioane lei) prin 3.701 de ordine. Faptul că cea mai lungă maturitate a fost şi cea mai accesată demonstrează încrederea ridicată a investitorilor în statul român şi preferinţa acestora pentru plasamente sigure şi predictibile pe termen lung, precizează reprezentanţii MF.



De la lansarea Programului Fidelis, investiţiile totale atrase au ajuns la aproape 65 miliarde lei, prin intermediul a 536.202 subscrieri. Contribuţia donatorilor-investitori, de la debutul parteneriatului cu Rock FM, a depăşit 4,066 miliarde lei.

AGERPRES