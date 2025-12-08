Fitch Ratings retrogradează Ungaria de la Stabilă la Negativă

Ratingul BBB, care fusese însoțit de o perspectivă stabilă din decembrie anul trecut, nu a fost modificat în ultima evaluare din iunie. Prin urmare, Fitch Ratings continuă să recomande Ungaria pentru investiții, dar cu o perspectivă negativă, la fel ca toate cele trei agenții majore de rating de credit - Fitch Ratings, Standard and Poor's și Moody's, a scris astăzi hungarytoday.com.

Decizia Fitch Ratings a fost influențată de prognoza privind finanțele publice. Odată cu apropierea alegerilor parlamentare din 2026, deficitul bugetar ar putea crește de la 5% din PIB în 2025 la 5,6% în 2026, depășind semnificativ previziunile din analiza anterioară din iunie și obiectivele inițiale ale guvernului (3,7% în 2025-2026).

Costul relaxării fiscale este estimat la 0,3% din PIB în 2025 și 2,1% în 2026. Guvernul a prelungit valabilitatea impozitelor speciale până în 2026, a majorat ratele de impozitare și a înăsprit regulile privind impozitul pe profitul bancar, iar Fitch consideră că nu se pot exclude alte măsuri similare la începutul anului 2026.

Raportul a menționat revizuirea frecventă a obiectivelor guvernului, ceea ce a slăbit predictibilitatea politicii economice și a crescut riscurile fiscale, contrar angajamentului anterior al guvernului de a reduce treptat datoria publică. Fitch prognozează că raportul dintre datoria publică și PIB ar putea crește treptat de la 73,5% în 2024 la 74,6% până la sfârșitul anului 2027.

În raportul său publicat acum opt zile, Moody's nu a modificat ratingul Ungariei, dar vede o mulțime de nori negri la orizont. Péter Szijjártó, ministrul Afacerilor Externe și Comerțului, a răspuns sâmbătă pe Facebook la cel mai recent raport al Fitch Ratings. Conform unei declarații a Ministerului Afacerilor Externe și Comerțului, ministrul a scris în postarea sa recentă: „comunitatea financiară internațională favorizează stânga, deoarece stânga majorează impozitele și impune măsuri de austeritate, așa cum își dorește Partidul Tisza în Ungaria”.

„De aceea, ceea ce se întâmplă întotdeauna înainte de alegeri se întâmplă acum: reprezentanții lumii financiare internaționale care doresc creșteri de impozite și măsuri de austeritate, agențiile de rating de credit, ne retrogradează.” „Așa vor ei să ajute stânga”, a subliniat el.

„Totuși, nu ne pot descuraja de la politica noastră economică națională: vom continua cu reduceri de impozite și sprijin pentru familii și crearea de locuri de muncă”, a adăugat el.