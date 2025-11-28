Cîțu, o altă interpretare pentru ce se întâmplă cu încasările din TVA

Florin Cîțu prezintă o altă interpretare pentru situația încasărilor din TVA. Fostul premier susține că inflația în septembrie și octombrie 2025 este dublă față de aceeași perioadă din 2024. Este dublă și față de restul anului.

Fostul ministru de Finanțe spune că, dacă vrem o comparație corectă, trebuie să ne uităm la încasările din TVA ca procent din PIB. „Acolo vedem adevărul: creșterea TVA a adus venituri suplimentare de doar 0,1% din PIB. Doar atât”, a scris Cîțu pe Facebook.

Fostul premier susține că este normal să vedem asta. „Creșterile de taxe dau un mic plus pe termen foarte scurt, dar costurile pe termen mediu și lung sunt mereu mult mai mari”, a explicat Cîțu.

Florin Cîțu spune că propaganda oficială nu spune câteva lucruri. Veniturile mai mari la buget înseamnă mai puțini bani în buzunarele oamenilor. În special ale celor cu venituri mici.

Potrivit BNR, fără creșterea taxelor inflația ar fi fost aproximativ 6%, nu 10%, susține Cîțu. De asemenea, taxele mai mari înseamnă competitivitate mai mică. Taxele mai mari înseamnă și creștere economică mai slabă.

„E trist să vezi cu cât entuziasm marchează Guvernul acești «bani în plus la buget», când nota de plată o achită românii prin scumpiri, salarii erodate și o economie tot mai fragilă”, a scris Florin Cîțu. „E trist. Și cinic”, a adăugat fostul premier.

Cîțu spune că încasările nete din TVA sunt influențate și de o altă „finețe”. Este vorba de controlul politic asupra rambursărilor. „Dacă nu ești pe lista «bunilor prieteni», ghinion”, a conchis fostul premier.

