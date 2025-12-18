Front comun contra noilor tehnici genomice: societatea civilă și fermierii români spun «Stop!»

Un număr de 21 de asociații și organizații ale fermierilor români și societății civile au decis să semneze o scrisoare deschisă adresată Guvernului României și Ministerului Agriculturii prin care le solicită acestora să respingă propunerea Comisiei Europene privind dereglementare noilor tehnici genomice (NGT) și să voteze împotriva acordului final ce va fi analizat la Consiliul UE pe 19 decembrie 2025. Noile tehnici genomice (NGT) sunt metode moderne de modificare precisă a ADN-ului organismelor, în special al plantelor, folosind instrumente de biologie moleculară de ultimă generație. NGT permit editarea țintită a genelor, fără a introduce neapărat ADN străin (cum se întâmpla la OMG-urile clasice).

Ei spun că textul negociat la nivel european elimină trasabilitatea și etichetarea NGT1, permite brevetarea trăsăturilor naturale, restrânge drastic autonomia fermierilor și pune în pericol exporturile agricole către piețele terțe care nu recunosc noile tehnici genomice ca fiind echivalente cu ameliorarea convențională și le supun regimului organismelor modificate genetic.

Ei avertizează că țara noastră riscă să devină astfel dependentă de companiile multinaționale din industria biotehnologiilor și semințelor industriale creând premisele unui monopol asupra accesului la materialul genetic și la sămânță, în detrimentul amelioratorilor independenți, al cercetării publice și al sectorului de ameliorare autohton reprezentat de AMSEM.

“Ne opunem însă unei dereglementări prost concepute, care elimină garanții esențiale (trasabilitate, coexistență, responsabilități clare), extinde efectele brevetării și transferă în mod nedrept riscurile și costurile exclusiv asupra fermierilor, care rămân captivi într-un sistem controlat de deținătorii de drepturi și de accesul la materialul genetic”, au transmit semnatarii scrisorii Guvernului și Ministerului Agriculturii.

Ei consideră că abandonarea poziției inițiale a României, fundamentată științific și aliniată practicilor internaționale, reprezintă „o capitulare în fața intereselor industriei biotehnologice și o trădare a intereselor agriculturii românești”,

Solicitările principale adresate Statului Român