Pisica portocalie, unică între feline: 5 curiozități care o fac atât de specială

Blana aprinsă, aerul jucăuș și personalitatea carismatică le fac să iasă în evidență imediat. Dar dincolo de aparențe, știința are explicații concrete pentru ceea ce iubitorii de pisici bănuiau de mult: pisicile portocalii chiar sunt speciale.

Iată 5 motive demonstrate științific pentru care pisicile portocalii sunt unice:

1. Majoritatea pisicilor portocalii sunt masculi

Culoarea portocalie a blănii este legată direct de cromozomul X. Masculii (XY) au nevoie de o singură copie a genei pentru a fi complet portocalii, în timp ce femelele (XX) au nevoie de două copii – un lucru mult mai rar.

Din acest motiv, aproximativ 80% dintre pisicile portocalii sunt masculi. Femelele care au o singură genă portocalie ajung, de cele mai multe ori, să fie calico sau tortoiseshell.

2. Par mai mari decât alte pisici (și nu e doar o impresie)

Pentru că majoritatea pisicilor portocalii sunt masculi, iar masculii sunt în general mai robuști, există percepția că toate pisicile portocalii sunt mari.

Specialiștii explică însă că:

masculii portocalii tind să fie mai mari decât media,

femelele portocalii sunt adesea chiar mai mici decât alte femele de pisică.

3. Sunt mai sociabile și mai prietenoase

Deși nu există dovezi absolute că culoarea blănii determină personalitatea, pisicile portocalii au reputația de a fi:

mai extrovertite ,

mai jucăușe ,

mai prietenoase cu oamenii.

Unele studii sugerează că pisicile mai sociabile pot avea un avantaj evolutiv, iar anumite gene de comportament ar putea fi transmise împreună cu cele responsabile de culoarea blănii.

4. Culoarea blănii se poate schimba ușor în funcție de temperatură

Un fenomen genetic interesant face ca blana unor pisici să fie mai deschisă sau mai închisă în funcție de temperatura corpului.

Totul are legătură cu enzima tirozinază, responsabilă de producerea melaninei:

în zonele mai calde ale corpului, culoarea rămâne mai deschisă,

în zonele mai reci (urechi, lăbuțe, coadă), blana devine mai închisă.

5. Dungile sunt la fel de unice ca amprentele umane

Nicio pisică portocalie nu are exact aceleași dungi ca alta. Pigmentul portocaliu, numit feomelanină, creează nuanțe variate de crem și roșcat, dispuse într-un model unic pentru fiecare exemplar.

Diferențele apar dintr-o combinație de genetică și hazard, în timpul formării blănii.