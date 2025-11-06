Fructul autohton care a devenit un lux pentru români. Cât a ajuns să coste kilogramul

În multe regiuni din ţară, livezile de nuci au fost grav afectate, astfel că acestea au devenit un lux pentru majoritatea românilor. Livezile fie nu au rodit suficient, fie deloc.

Producția de nuci, grav afectată de vreme

Vremea nefavorabilă a compromis producţia, astfel că, ce s-a putut culege se vinde acum la un preţ excepţional de mare.

Nelu a avut o livadă bogată de nuci mulți ani, însă roadele muncii sale se văd greu acum. Temperaturile scăzute, de -5 grade Celsius, în perioada sfârşitului de aprilie şi începutului lunii mai, au afectat grav recolta. „150 de nuci autohtoni ar fi trebuit să ne asigure aproximativ 750-800 de kilograme pe hectar. Am reuşit să strângem doar 20-30 de kilograme, iar nucile sunt afectate. Sunt negre,” spune producătorul, potrivit observatornews.ro.

Situaţia este similară și în alte zone ale țării, unele livezi nereuşind să producă niciun fruct.

Cât costă miezul de nucă

Nucile sunt acum o marfă rară pe pieţele din Bihor, unde miezul de nucă se vinde între 50 şi 55 de lei/kilogram.

Preţul ridicat al nucilor a dat peste cap planurile gospodinelor. Cozonacii, desertul tradiţional preferat de Crăciun, va conţine anul acesta mult mai puţină nucă. „Anul acesta o sa ne raportam undeva la 200/300 gr de nucă. Dupa cum se vede am facut un cozonac mai mic, care nu necesita atat de multa umplutura,” spun gospodinele.

Nucile vor trebui înlocuite cu rahat ori stafide pentru a putea fi preparate produsele tradiţionale româneşti.

România a fost cel mai mare producător de nuci din Uniunea Europeană în 2023, însă seceta şi îngheţurile târzii din primăvara acestui an au afectat grav recolta..