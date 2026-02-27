Protest la Șantierul Naval Mangalia. Angajații nu și-au mai luat banii de peste două luni

Potrivit unui comunicat transmis de Blocul Național Sindical, ziua de joi fusese anunțată ca dată de plată a restanțelor salariale, însă banii nu au ajuns nici până în prezent în conturile angajaților. În lipsa unui răspuns clar din partea conducerii, muncitorii au decis să își exprime public nemulțumirea.

„Lucrătorii protestează pentru că nu și-au primit salariile de peste două luni. Ieri a fost data stabilită pentru plată, dar acest lucru nu s-a întâmplat”, arată reprezentanții BNS.

Surse sindicale spun că situația financiară dificilă a companiei afectează grav angajații, mulți dintre ei confruntându-se cu probleme serioase în asigurarea cheltuielilor de zi cu zi. Protestul este unul spontan, fără un orizont clar de încetare, iar muncitorii cer plata urgentă a restanțelor salariale și clarificări privind viitorul activității șantierului.

