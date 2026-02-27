x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Locale Protest la Șantierul Naval Mangalia. Angajații nu și-au mai luat banii de peste două luni

Protest la Șantierul Naval Mangalia. Angajații nu și-au mai luat banii de peste două luni

de Redacția Jurnalul    |    27 Feb 2026   •   09:05
Protest la Șantierul Naval Mangalia. Angajații nu și-au mai luat banii de peste două luni

Angajații de la Șantierul Naval Mangalia au declanșat în această dimineață un protest spontan, nemulțumiți că nu și-au primit salariile de mai bine de două luni. Acțiunea are loc după ce termenul stabilit pentru plata drepturilor salariale a fost depășit fără nicio explicație oficială.

Potrivit unui comunicat transmis de Blocul Național Sindical, ziua de joi fusese anunțată ca dată de plată a restanțelor salariale, însă banii nu au ajuns nici până în prezent în conturile angajaților. În lipsa unui răspuns clar din partea conducerii, muncitorii au decis să își exprime public nemulțumirea.

„Lucrătorii protestează pentru că nu și-au primit salariile de peste două luni. Ieri a fost data stabilită pentru plată, dar acest lucru nu s-a întâmplat”, arată reprezentanții BNS.

Surse sindicale spun că situația financiară dificilă a companiei afectează grav angajații, mulți dintre ei confruntându-se cu probleme serioase în asigurarea cheltuielilor de zi cu zi. Protestul este unul spontan, fără un orizont clar de încetare, iar muncitorii cer plata urgentă a restanțelor salariale și clarificări privind viitorul activității șantierului.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: Santierul Naval Mangalia protest angajati
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri