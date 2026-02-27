RO-Alert în nordul județului Tulcea, după semnalarea unor ținte aeriene lângă granița cu Ucraina

x close
de Redacția Jurnalul    |    27 Feb 2026   •   09:11
Sursa foto: RO-Alert în județul Tulcea

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Tulcea a emis, în jurul orei 07:15, un mesaj RO-Alert pentru zona de nord a județului, avertizând populația cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Măsura a fost luată în contextul semnalării unor ținte în proximitatea frontierei.

Potrivit comunicatului transmis de ISU Tulcea, mesajul RO-Alert a fost trimis prin sistemul național de avertizare la solicitarea autorităților competente în monitorizarea spațiului aerian, în baza informărilor primite de la Statul Major al Forțelor Aeriene.

Autoritățile au precizat că măsura a avut un caracter strict preventiv, pentru a permite cetățenilor să adopte eventuale măsuri de autoprotecție în cazul apariției unor riscuri.

Conform ISU Tulcea, începând cu ora 07:47, măsura de alertare aeriană a fost ridicată.

Pe durata situației nu au fost înregistrate apeluri la numărul unic de urgență 112, iar autoritățile au subliniat că mesajele RO-Alert sunt utilizate pentru informarea rapidă a populației în situații care pot genera pericole.

„Mesajele RO-Alert au un rol preventiv și sunt utilizate pentru a informa rapid populația în situații care pot genera riscuri, astfel încât cetățenii să poată adopta din timp măsuri de autoprotecție”, a transmis ISU Tulcea.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: RO-ALERT judetul tulcea ținte aeriene ucraina
