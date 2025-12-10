Veste bună pentru persoanele cu venituri mici. Se pregătesc cardurile pentru repartitoare

Suma apare într-un proiect de ordonanță de urgență pus în dezbatere publică astăzi de către Ministerul Energiei. Proiectul reglementează acordarea sprijinului destinat achiziției și montării sistemelor de repartizare a costurilor cu energia termică în imobilele de tip condominiu. Măsura vizează atât locuințele racordate la sistemul centralizat de termoficare, cât și pe cele dotate cu surse proprii de producere a energiei termice.

Noul act normativ actualizează și adaptează prevederile Legii nr. 428/2023, astfel încât compensarea să poată fi acordată în perioada 1 februarie – 31 decembrie 2026. Potrivit proiectului de OUG, aflat în consultare publică, familiile și persoanele vulnerabile cu venituri sub 1.940 lei/persoană, respectiv 1.784 lei/membru de familie, vor beneficia de un sprijin de maximum 750 lei per loc de consum. Ajutorul va fi acordat doar după montarea repartitoarelor și a robineților de reglaj de către firme autorizate, în baza procesului-verbal de instalare și a facturii, iar suma va putea fi utilizată până la 1 septembrie 2026. Pentru gestionarea mecanismului de sprijin, se introduce conceptul de „card pentru repartitoare”, un certificat tipărit, fără valoare nominală, transmis prin poștă cu confirmare de primire.

Cardul va permite verificarea eligibilității beneficiarilor și a sumei disponibile, fiind integrat într-un sistem informatic dedicat furnizat de operatorul de servicii poștale. Poșta Română, furnizorul de servicii poștale, va avea atribuții extinse: emiterea și distribuirea cardurilor, procesarea declarațiilor pe propria răspundere, comunicarea notificărilor, precum și gestionarea plăților prin mandat poștal. Sistemul informatic pus la dispoziție va permite verificarea în timp real a soldului fiecărui card, inclusiv prin dispozitivele mobile (PDA) ale factorilor poștali.

Implementarea programului va fi coordonată de structura de specialitate a Ministerului Energiei, iar bugetul total alocat este de 375 milioane lei, finanțat din bugetul instituției. Conform datelor ANRE 2023, România avea 1.029.737 locuințe racordate la sistemul centralizat de termoficare. Dintre acestea, aproximativ 20% sunt considerate gospodării vulnerabile – circa 206.000 locuințe.

Conform estimărilor ministerului, instalarea repartitoarelor ar putea reduce consumul de energie termică al acestor gospodării cu 10%, ceea ce, raportat la consumul din 2023, a reprezentat o economie de 111.491 MWh și o reducere a costurilor de peste 39 milioane lei, la un preț mediu de 350 lei/MWh.