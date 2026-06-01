A murit Cheluțu, cățelul lui Dorian Popa. Artistul este devastat de durere

Anunțul a fost făcut chiar de Dorian Popa, printr-un mesaj emoționant publicat pe rețelele de socializare.

Cheluțu a murit chiar de ziua lui

Vestea tristă a fost împărtășită de Dorian Popa pe Instagram, acolo unde milioane de urmăritori au aflat că patrupedul care l-a însoțit ani la rând nu mai este.

Cheluțu nu era un simplu animal de companie. După ce a apărut într-un videoclip al lui Dorian Popa și ulterior a devenit personaj central în numeroase postări și proiecte online, cățelul a fost îndrăgit de mii de români. Popularitatea sa a crescut rapid, transformându-l într-un adevărat fenomen în comunitatea creată de influencer.

În mesajul său, Dorian Popa a mărturisit că pierderea este una greu de suportat și că o parte din sufletul său a plecat odată cu Cheluțu.

„RIP CHELUȚU. Astăzi, 01 iunie 2026, o parte din inima mea nu mai bate... de ziua lui, la doar 10 anișori, Cheluțu a fugit la îngerașii patrupezi. Nu aș fi făcut această postare dacă nu aș fi știut câți dintre voi îl iubesc și dacă nu aș fi știut, cu siguranță, că puterea energiei voastre, a noastră ÎMPREUNĂ, îl va ajuta pe băiatul meu să ajungă cât mai liniștit și fericit la Doamne Doamne”, a scris Dorian Popa.

Un cățel devenit celebru pe internet

De-a lungul anilor, Cheluțu a fost prezent constant în conținutul creat de Dorian Popa, devenind unul dintre cele mai cunoscute animale de companie din mediul online românesc.

Aparițiile sale în videoclipuri, fotografii și postări au atras simpatia publicului, iar numele său a devenit familiar pentru fanii influencerului. Pentru mulți dintre urmăritorii lui Dorian, Cheluțu a reprezentat mai mult decât un simplu companion – a fost un personaj îndrăgit, asociat cu momentele amuzante și emoționante din viața creatorului de conținut.

Mesajele de susținere au inundat rețelele sociale

La scurt timp după anunț, secțiunea de comentarii a fost inundată de mesaje de încurajare și condoleanțe. Fanii lui Dorian Popa și-au exprimat regretul pentru pierderea suferită și au transmis gânduri bune influencerului.

Mulți dintre aceștia au mărturisit că au urmărit ani la rând aventurile lui Cheluțu și că vestea i-a întristat profund.