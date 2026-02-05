Guvernul Cîțu a adus o pagubă uriașă românilor: Contribuabilii ar putea plăti 500 de milioane de euro pentru refuzul dozelor Pfizer

Prin urmare, românii riscă să plătească o sumă record de 500 de milioane de euro către Pfizer, după ce Guvernul Florin Cîțu a încheiat contracte pentru 90 milioane de doze de vaccin anti COVID-19 și apoi a renunțat la achiziția a circa 29 de milioane de doze de vaccin anti-COVID.

Autoritățile române cer acum, în cadrul procesului intentat de gigantul american Pfizer la Bruxelles, o expertiză independentă pentru a evalua prejudiciul real al companiei, invocând contextul post-pandemie și rata scăzută de vaccinare din țară. Oficialii români vor să ajungă la o înțelegere cu producătorul american.

Dacă România pierde procesul, contribuabilii vor trebui să plătească echivalentul bugetului pe 10 ani al programului naţional de vaccinare.

Cum au fost păgubiți românii

Guvernul Florin Cîțu a comandat inițial peste 90 de milioane de doze prin mecanismul UE, cumpărând efectiv doar 37 de milioane, din care a utilizat sub jumătate, ca urmare a dorinței scăzute a populației pentru vaccinare. Doar 7,5 milioane de persoane au fost vaccinate anti COVID-19.

În 2023, autoritățile române au refuzat să mai achiziționeze 29 de milioane de doze, motivând lipsa cererii și a fondurilor, dar Pfizer cere acum despăgubiri integrale, transformând contractele semnate în grabă într-o povară uriașă pentru contribuabili.

"Credem că există circumstanţe şi argumente juridice care să ţină cont de realitatea curentă, post-pandemie. România nu ar trebui să fie nevoită să distrugă doze de vaccin, ar fi o distrugere fără valoare economică. Expertizele ar putea viza determinarea unor eventuale prejudicii reale suferite de Pfizer şi ar avea în vedere mai multe elemente, pentru ca instanţa să poată aprecia, pe baze obiective şi de interes public, existenţa şi întinderea prejudiciului extins", au explicat avocații care repreziintă România pentru observatornews.ro.

Cum se scuză oficialii români

Actualul ministru al Finanțelor, Alexandru Nazare, care a condus acelașiminister și în Guvernul Florin Cîțu, susține că în 2021 a fost împotriva achiziției.

"Am fost personal implicat pe această speță. În 2021, cu argumente în ședințele de guvern, am spus clar că această achiziție nu se justifică. Și am recomandat căi alternative, revânzarea, cumpărarea etapizată. E un proces foarte important, cu o miză mare economică pentru România, pentru că discutăm de sume foarte mari", susține Alexandru Nazare.

Și Alexandru Rafila, ministrul al Sănătății în același Guvern Cîțu, spune că acest contract cu Pfizer nu trebuia încheiat.

"În România s-au vaccinat cam 7,5 milioane de persoane, nu a existat o obligativitate şi nu puteam să impunem administrarea acestui vaccin, nu exista nici disponibilitatea financiară pentru plata acestor vaccinuri", afirmă fostul demnitar.

Cu toate acestea, guvernul a semnat contractul de achiziție iar miniștrii răspund solidar, conform legii, indiferent de scuzele invocate acum.

Negocieri cu Pfizer

Potrivit surselor Observator, la nivel informal, Pfizer ar fi propus un acord, de 10 euro per doza de vaccin comandată şi refuzată. Acest lucru ar însemna că România va trebui să plătească 290 de milioane de euro pentru cele 29 de milioane de doze refuzate.

"Aceste discuții puteau să aibă loc foarte mult timp, din 2021 încoace. Acum suntem într-o etapă foarte avansată a procesului. Încercăm să găsim soluții alternative care să minimizeze acest impact financiar major pe care îl are această speție pentru România", spune Alexandru Nazare.

Românii riscă astfel să plătească pagubele provocate de guvernanți, care în loc să fie trași la răspundere pentru contractele încheiate în paguba populației pe care ar trebui să o reprezinte, se află în continuare în funcții.