Trump a depășit o „linie roșie foarte periculoasă”, spune vice-ministrul iranian de externe

Khatibzadeh a afirmat că mulți adepți șiiți din întreaga lume vor reacționa la uciderea lui Khamenei.

„Desigur, din punct de vedere religios, el a fost un mare lider religios, așa că mulți adepți șiiți din regiune și din întreaga lume vor reacționa la acest lucru, iar acest lucru este foarte evident, deoarece președintele Trump a trecut o linie roșie foarte periculoasă”, a spus Khatibzadeh.

„Nu avem altă opțiune decât să răspundem”, a adăugat el.

Oficialul a declarat că Iranul a comunicat statelor arabe din Golf să închidă bazele americane pe care Teheranul le consideră o amenințare.

„Le-am comunicat: fie închid bazele americane care amenință constant Iranul și sunt folosite constant pentru a ataca Iranul, fie nu avem altă opțiune decât să ripostăm”, a spus el.

Iranul „nu poate ajunge pe teritoriul american, așa că nu avem altă opțiune decât să atacăm orice baze aflate sub jurisdicția SUA”, a adăugat el.

(sursa: Mediafax)