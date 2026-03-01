x close
Jurnalul.ro Ştiri Externe Trump a depășit o „linie roșie foarte periculoasă”, spune vice-ministrul iranian de externe

de Redacția Jurnalul    |    01 Mar 2026   •   13:20
Trump a depășit o „linie roșie foarte periculoasă”, spune vice-ministrul iranian de externe
Sursa foto: hepta/Khatibzadeh a afirmat că mulți adepți șiiți din întreaga lume vor reacționa la uciderea lui Khamenei

Donald Trump a depășit „o linie roșie foarte periculoasă” prin uciderea liderului suprem al Iranului, Ali Khamenei, a declarat duminică ministrul adjunct al Afacerilor Externe al Iranului, Saeed Khatibzadeh, într-un interviu exclusiv acordat CNN.

Khatibzadeh a afirmat că mulți adepți șiiți din întreaga lume vor reacționa la uciderea lui Khamenei.

„Desigur, din punct de vedere religios, el a fost un mare lider religios, așa că mulți adepți șiiți din regiune și din întreaga lume vor reacționa la acest lucru, iar acest lucru este foarte evident, deoarece președintele Trump a trecut o linie roșie foarte periculoasă”, a spus Khatibzadeh.

„Nu avem altă opțiune decât să răspundem”, a adăugat el.

Oficialul a declarat că Iranul a comunicat statelor arabe din Golf să închidă bazele americane pe care Teheranul le consideră o amenințare.

„Le-am comunicat: fie închid bazele americane care amenință constant Iranul și sunt folosite constant pentru a ataca Iranul, fie nu avem altă opțiune decât să ripostăm”, a spus el.

Iranul „nu poate ajunge pe teritoriul american, așa că nu avem altă opțiune decât să atacăm orice baze aflate sub jurisdicția SUA”, a adăugat el.

(sursa: Mediafax)

 

Subiecte în articol: trump ali khamenei linie rosie
