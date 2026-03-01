Trei ucraineni rătăciţi la 1.600 metri altitudine au fost recuperaţi de echipele Salvamont

Potrivit informaţiilor transmise duminică dimineaţă de Salvamont Muraramureş, ucrainenii au vârste cuprinse între 25 şi 27 ani. Când au fost găsiţi de Salvamont, ei erau epuizaţi fizic, deshidrataţi şi aveau hipotermie uşoară.



"Misiune de salvare încheiată cu succes! În această dimineaţă, echipele de intervenţie au reuşit să-i recupereze în siguranţă pe cei trei cetăţeni ucraineni (doi în vârstă de 25 de ani şi unul de 27 de ani) rătăciţi pe munte. Cei trei tineri au fost găsiţi epuizaţi fizic, deshidrataţi şi în stare de hipotermie uşoară. Salvatorii noştri montani au intervenit prompt: le-au oferit ceai cald pentru reîncălzire, le-au evaluat starea de sănătate şi i-au coborât în siguranţă de pe traseul montan", a informat Salvamont Maramureş, într-o postare pe Facebook.



În jurul orei 06:40, cei trei ucraineni au fost predaţi Poliţiei de Frontieră.



Sâmbătă seara echipele din cadrul Salvamont Maramureş şi de la Poliţia de Frontieră Poienile de sub Munte au plecat în această misiune evaluată ca fiind "deosebit de grea" pentru salvarea celor trei cetăţeni ucraineni aflaţi în dificultate în zona Vârfului Corbu, la o altitudine de peste 1.600 de metri.



Conform informării de sâmbătă seara a Salvamont Maramureş, condiţiile pe munte erau dificile, zăpada măsura mult peste un metru, iar pentru a putea înainta şi a ajunge la timp, salvatorii montani au urcat pe schiuri de tură.

AGERPRES