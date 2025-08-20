Guvernul interzice cumulul pensiei cu salariul la stat. Ordonanță de urgență în dezbatere publică

Guvernul României intenționează să interzică cumulul pensiei cu salariul pentru toți angajații din sectorul public, inclusiv pentru cei din companiile și regii controlate de stat. Proiectul de ordonanță de urgență pus în dezbatere de Ministerul Muncii prevede că persoanele pensionate care aleg să rămână în activitate vor trebui să opteze: fie pentru pensie, fie pentru salariu.

Vicepremierul Tanczos Barna a explicat că măsura are ca scop reducerea privilegiilor și eliberarea locurilor de muncă pentru tineri:

„Nu e normal ca o persoană să încaseze și pensie, și salariu din fonduri publice, în timp ce tinerii sunt în șomaj. Cei care aleg să continue activitatea vor trebui să renunțe temporar la pensie”, a declarat acesta la Digi24.

Ce prevede ordonanța de urgență

Potrivit proiectului, regulile se vor aplica până la 31 decembrie 2026 și vizează toate tipurile de pensii: publice, de serviciu și militare. Principalele prevederi:

Interdicția cumulului pensiei cu salariul – persoanele plătite din bani publici nu mai pot încasa simultan cele două venituri.

Obligația de a alege – pensionarii care vor să continue activitatea trebuie să ceară în scris suspendarea pensiei, care se reia doar după încetarea contractului de muncă.

Limită de vârstă – activitatea poate continua până la maximum 70 de ani, cu acordul anual al angajatorului.

Excepții limitate – Guvernul își rezervă dreptul de a aproba derogări doar pentru funcții considerate esențiale, prin hotărâre sau memorandum.

Sancțiuni dure – instituțiile care permit cumulul pensie-salariu riscă amenzi între 20.000 și 50.000 de lei.

Măsura se aplică și militarilor și polițiștilor

Vicepremierul Tanczos Barna a confirmat că interdicția se va aplica și cadrelor militare sau polițiștilor pensionați, care obișnuiau să se reangajeze imediat în structuri de stat:

„Dacă ai ieșit la pensie la 50 de ani și te-ai reangajat la stat, nu mi se pare normal să cumulezi salariul cu pensia. Este o reformă substanțială care se va aplica imediat”, a precizat acesta.

Posibile modificări după consultări

Totuși, oficialul a admis că proiectul ar putea suferi modificări în urma discuțiilor din coaliție și a consultărilor publice aflate în derulare. Varianta finală urmează să fie anunțată săptămâna viitoare.