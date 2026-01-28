Hidroelectrica a aprobat asocierea cu francezii de la EDF pentru proiectul Tarnița-Lăpuștești

„Înființarea de către SPEEH Hidroelectrica SA împreună cu EDF power solutions International a unei societăți mixte/asociere în participație (Joint Venture Company – JVC) în cote egale de 50% – 50% fiecare”, se arată în hotărârea adoptată în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Hidroelectrica.

Scopul acestei asocieri este de a porni proiectul hidrocentralei cu acumulare prin pompaj Tarnița-Lăpuștești. În măsura în care, în urma derulării fazei de prefezabilitate, părțile identifică soluții de dezvoltare a proiectului care sunt reciproc avantajoase și decid continuarea dezvoltării proiectului și trecerea la faza a doua, în vederea pregătirii deciziei finale de investiție, precum și dacă vor continua finanțarea, construcția, operarea și întreținerea proiectului, cele două companii vor modifica corespunzător acordul acționarilor printr-un act adițional.

Într-o primă fază, compania de proiect va colecta datele de la fața loculiui (rezervor inferior + posibile rezervoare superioare), va face o evaluare inițială a terenului și va elabora un studiu de prefezabilitate, fie intern, fie va contracta un consultant extern. Bugetul acestei prime faze este de 400.000 de euro, suporat în cote egale de Hidroelectrica și EdF Power Solutions.

EdF a cerut o schemă de sprijin pentru proiectul Tarnița

„În ipoteza în care părțile decid să avanseze Proiectul în Faza 2, față de prevederile actuale ale SHA (acordul acționarilor – n.red.), părțile vor ajusta de comun acord capitolele necesare (control, evitarea eventualelor blocaje events of default, eventuale decizii de exit) pentru a dezvolta mecanismele specifice care sa reflecte maturitatea proiectului și nivelul substanțial de CAPEX ce va fi necesar în Faza 2. În plus, EDF a solicitat adoptarea unui cadru de reglementare pentru implementarea unei scheme de venituri de sprijin aferente Proiectului (rezervare de capacitate, CfD, feed-in tariff) pentru justificarea deciziei de a continua Proiectul”, arată Hidroelectrica.

O eventuală decizie finală de investiție (FID), va fi luată abia după se va obține avizul de scuritate pentru aceste investiții (posibil să nu fie cazul) și, mai ales după “rezultatul satisfacator al analizării de către Părți a legislației referitoare la achizițiile publice și sectoriale din România cu privire la eventualele constrângeri ale acestor actelor normative și modalitatea în care aceste prevederi se aplică Proiectului”.

Puncte tari și dezavantajele proiectului

Costul de exploatare a centralei hidroelectrice cu acumulare prin pompaj este scăzut comparativ cu alte tipuri de centrale energetice şi un CHEAP are o durată de viaţă lungă, de circa 80-100 de ani, se arăta într-o prezentare a proiectului realizată de Comisia Națională de Prognoză 2019. CHEAP pot avea o capacitate instalată de 1.000-3.000 MW și un timp de reacție rapid față de capacitatea instalată, de câteva secunde. Eficienţa este de aproximativ 75-80%. Centralele de pompaj sunt imune la creșterea prețului la petrol, gaz sau cărbune și nu solicită import de combustibil. Un dezavantaj este dependenţa proiectării de geomorfologia locației. În cea mai mare parte, constrângerile geologice sunt cauza unor construcții dificile.

Actualizarea studiului de fezabilitate, încercări eșuate

În anul 2023, Societatea de Administrate a Participațiilor în Energie S.A. („SAPE”) a făcut demersuri în vederea relansării proiectului hidrocentralei cu acumulare prin pompaj („CHEAP”) situată în Tarnița și Lăpuștești pe râul Someșul Cald, în județul Cluj, centrală ce va utiliza apa din lacurile Tarnița și Lăpuștești. Această centrală ar fi prima de acest tip din România și va contribui semnificativ la stabilizarea rețelei electrice naționale, în special în contextul integrării surselor regenerabile de energie. În acest sens, a lansat proceduri pentru actualizarea studiului de fezabilitate printr-un proces de licitație competitivă pe 30 octombrie 2023. Acest proces a fost declarat nereușit și anulat, deoarece niciun ofertant nu a depus o ofertă conformă. În ianuarie 2024, SAPE a lansat o nouă procedură de achiziție pentru același studiu de fezabilitate, prelungind termenul de depunere a ofertelor până la 17 iunie 2024, fără un rezultat concludent.

Ce prevede vechiul proiect

Vechiul proiect al hidrocentralei Tarnița-Lăpuștești prevedea ca ea să fie construită pe parcursul a 5-7 ani, la 30 de kilometri de orașul Cluj-Napoca, pe valea râului Someșul Cald. Unitatea era prevăzută să aibă patru grupuri de 250 MW fiecare, scopul ei fiind echilibrarea sistemului energetic național, în perspectiva potențialei intrări în funcțiune a reactoarelor 3 și 4 de la centrala nucleară de la Cernavodă, dar și ca urmare a majorării puterii instalate în centrale eoliene și solare, cu producție intermitentă, potrivit studiului de fezabilitate realizat în 2008 și actualizat ulterior în 2014. Costurile investiției au fost estimate la peste un miliard de euro la începutul anilor 2010.