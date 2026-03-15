Weekend de foc pentru Salvamont: 41 de persoane recuperate de pe munte, iar 17 au ajuns direct la spital

"În ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Naţional Salvamont s-au primit 48 de apeluri prin care se solicita intervenţia de urgenţă a salvamontiştilor. (...) În cazul acestor intervenţii au fost salvate 41 de persoane. Dintre acestea, 17 au fost transportate cu ambulanţele SMURD, SAJ sau Salvamont la spital, iar restul au primit acordul să fie transportate cu maşinile aparţinătorilor'', a transmis duminică dimineaţă Salvamont, pe pagina de Facebook.



Cele mai multe apeluri au fost pentru: Salvamont Sinaia - 10; Salvamont Voineasa - 6; Salvamont Municipiul Braşov - 5; Salvamont Cluj - 4.



Totodată, s-au primit şi 27 de apeluri prin care se solicitau sfaturi şi informaţii despre diferite trasee turistice din zona montană.

AGERPRES