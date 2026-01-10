Iarna, un test pentru locuințe: ce daune apar cel mai frecvent în sezonul rece

Datele și experiența ultimilor ani arată că, pe timpul iernii, se înregistrează frecvent daune importante. Spre exemplu, cea mai mare daună plătită în ultimii ani unui proprietar de locuință pentru acoperirea pagubelor provocate de greutatea stratului de zăpadă a depășit 30.000 EUR, potrivit Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare Reasigurare din România (UNSAR).

Printre cele mai des întâlnite tipuri de daune specifice acestei perioade a anului ce sunt acoperite în baza asigurărilor facultative pentru locuințe se numără:

daune materiale produse de greutatea stratului de zăpadă asupra acoperișurilor, inclusiv prăbușiri parțiale sau totale;

daune provocate terților, ca urmare a căderii accidentale a zăpezii, gheții sau a țurțurilor de pe acoperișuri și fațade;

daune provocate de inundații provenite din topirea zăpezii.

„Iarna scoate la iveală noi vulnerabilități, care pot costa zeci de mii de euro. Responsabilitatea proprietarilor și măsurile simple de prevenție pot reduce semnificativ riscul unor daune care afectează nu doar locuința proprie, ci și siguranța trecătorilor sau a vecinilor”, a declarat Alexandru CIUNCAN, Președinte & Director General al UNSAR.

În multe dintre aceste situații specifice sezonului de iarnă, asigurarea facultativă a locuinței poate oferi protecție financiară, acoperind costurile reparațiilor sau despăgubirile datorate terților, în funcție de condițiile poliței deținute.

„Prevenția începe cu gesturi simple, dar continuă cu decizii responsabile. Verificarea instalațiilor, curățarea zăpezii și a gheții de pe clădiri, dublate de decizia de a fi acoperiți de o asigurare facultativă a locuinței, pot oferi siguranță în sezonul rece”, a precizat Alina BĂRBULESCU, Coordonator Secțiuni Asigurări Generale în cadrul UNSAR.

UNSAR încurajează proprietarii de locuințe să ia toate măsurile de prevenție necesare și să se informeze corect despre opțiunile de protecție financiară oferite de companiile de asigurări, pentru a preveni pagubele și a-și proteja atât locuința, cât și pe cei din jur.

O asigurare facultativă adaptată specificului locuinței deținute va face cu siguranță diferența în astfel de situații specifice sezonului rece. În România, asigurările facultative se pot încheia pentru acele locuințe care sunt deja protejate printr-o poliță obligatorie PAD. Polițele facultative oferă un nivel de protecție extins, la valoarea reală a clădirii și/sau a bunurilor deținute, putând acoperi pagubele produse de dezastre naturale, dar și alte tipuri de riscuri, precum incendii, explozii, furtuni, căderi de corpuri, inundații produse de avarii ale instalațiilor de apă-canal, climatizare, termoficare, defecțiuni ale centralei termice, daune ale bunurilor electronice/electrocasnice etc.

În plus, este bine de știut că există soluții diversificate de protecție specifice tipurilor de bunuri pe care le deținem în locuință sau chiar pentru a ne proteja relația cu vecinii, prin acoperirea prejudiciilor pe care le putem produce accidental.

Înființată în 1994, UNSAR reprezintă 22 de companii de profil și ele dețin o pondere de peste 90% din piața locală de asigurări.