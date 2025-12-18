Ordonanța care poate paraliza România: firmele riscă să rămână fără muncitori, proiectele – fără oameni

IMM România avertizează: schimbările legislative privind muncitorii străini pot bloca economia și marile proiecte

IMM România solicită Guvernului dialog real și analiză de impact înainte de modificarea legislației privind recrutarea lucrătorilor străini. Patronatul avertizează că noile reguli, în forma vehiculată public, riscă să blocheze proiecte majore, să afecteze sectoare strategice și să limiteze accesul companiilor la forța de muncă necesară.

IMM România cere prudență și consultare înainte de schimbarea regulilor pentru muncitorii străini

IMM România atrage atenția asupra intenției Guvernului de a adopta o Ordonanță de Urgență care ar modifica legislația privind imigrația și recrutarea forței de muncă din afara Uniunii Europene. Potrivit informațiilor apărute în spațiul public și declarațiilor oficiale, actul normativ ar viza autorizarea agențiilor de plasare și condițiile în care firmele românești vor putea accesa muncitori non-UE.

Patronatul susține necesitatea reglementării domeniului și combaterea abuzurilor, însă subliniază că forma finală a ordonanței trebuie să fie rezultatul unui dialog real cu mediul privat, astfel încât să existe un echilibru între obiectivele statului și nevoile economiei.

IMM România se declară rezervată față de posibilitatea transferării unor costuri și riscuri nejustificate asupra companiilor, fără beneficii proporționale pentru societate, avertizând că economia națională ar putea rămâne fără acces la o resursă esențială de forță de muncă.

Propunerile IMM România pentru evitarea blocajelor

Pentru a preveni efecte negative majore, IMM România propune:

realizarea unei evaluări reale a impactului economic, atât pe termen scurt și în perioada de tranziție, cât și pe termen lung, asupra angajatorilor români;

stabilirea unor condiții clare, transparente și nediscriminatorii de acreditare, care să nu limiteze accesul IMM-urilor;

introducerea unui sistem de sancționare proporțional, bazat exclusiv pe faptele proprii ale agențiilor sau angajatorilor, fără răspundere pentru fapte ale terților;

asumarea explicită a responsabilităților de către autorități, inclusiv prin termene clare și obligatorii pentru soluționarea dosarelor de imigrare.

Zeci de mii de avize de muncă, în pericol

IMM România avertizează că, în forma actuală, proiectul ar putea afecta peste 73.000 de solicitări de avize de muncă deja depuse pe portalul Inspectoratului General pentru Imigrări, cu programări stabilite până la 30 aprilie 2026.

Anularea acestora ar însemna pierderi semnificative pentru angajatori, care au investit deja mii de ore și resurse financiare în recrutare, selecție și testare. Consecințele ar putea fi grave: blocaje în proiectele de infrastructură, lipsă de personal în turism în sezonul estival și imposibilitatea onorării comenzilor în industrie, cu penalități și pierderi economice majore.

Restricții suplimentare și lista profesiilor deficitare

Draftul vehiculat public prevede, pe lângă contingentul anual de avize de muncă, introducerea unei „liste a profesiilor deficitare”, elaborată de ANOFM, cu caracter restrictiv.

În lipsa includerii unei ocupații pe listă, angajatorii ar putea fi obligați să aștepte până la șase luni pentru actualizarea acesteia, fără garanții că nevoile reale ale economiei vor fi reflectate. IMM România avertizează că afacerile inovative, de nișă, sau proiectele care necesită competențe specifice ar putea fi blocate.

Totodată, patronatul subliniază că lucrătorii non-UE nu provin doar din Asia de Sud-Est, ci și din țări precum Marea Britanie, SUA, Canada, Japonia, Coreea de Sud sau Australia.

Sancțiuni dure și responsabilități transferate agențiilor

Proiectul ar introduce acreditarea agențiilor de recrutare de către ANOFM, fără consultarea reală a mediului privat, transferând asupra acestora responsabilități ale statului și sancțiuni considerate excesive.

Un exemplu invocat este sancționarea agențiilor pentru refuzuri de viză bazate pe baze de date accesibile exclusiv instituțiilor statului. Amenzile de zeci de mii de lei și confiscarea garanțiilor sunt văzute ca fiind disproporționate și aplicate pe baza unei prezumții de culpabilitate.

IMM România se delimitează de practicile ilegale, precum migrația secundară sau traficul de persoane, dar cere ca noile reguli să protejeze agențiile de bună-credință și să permită sancționarea doar a celor dovediți vinovați.

Industria alimentară, un sector strategic în pericol

În paralel, Federația Sindicatelor din Industria Alimentară (SINDALIMENTA) avertizează că deciziile autorităților pun în pericol cursurile de formare profesională, cu impact major asupra unui sector strategic.

„Aducerea de muncitori din țări precum Sri Lanka, Pakistan, Indonezia, Nepal etc, nu rezolvă decât parțial criza de personal. Problema rămâne fară rezolvare, muncitorii importați neavând o calificare specifică sectorului alimentar și nici documente care să le ateste nivelul de educație din țara din care provin”, arată federația.

Potrivit SINDALIMENTA, aproximativ 380 de standarde ocupaționale urmează să fie arhivate la 31 decembrie 2025, ceea ce va face imposibilă finalizarea cursurilor aflate în derulare.

„Decizia de arhivare a standardelor la sfârșitul acestui an, ar produce un mare dezechilibru pe piața muncii, industria alimentară românească fiind afectată în mod direct”, se mai arată în comunicat.

Federația solicită prelungirea termenului de arhivare până la 31 decembrie 2026 și avertizează asupra riscului distrugerii unor sectoare economice cu impact social major.

Apel la transparență și analiză de impact

În acest context, IMM România cere consultarea tuturor actorilor publici și privați implicați și respectarea unui proces real de transparență decizională, nu unul formal. Patronatul solicită, de asemenea, analize de impact pentru fiecare măsură propusă, pentru a preveni perturbarea economiei.

Reamintim că, potrivit unui comunicat anterior al IMM România, blocajul din zona formării profesionale ar putea priva 1,2 milioane de persoane de acces la cursuri esențiale pentru economia românească.