x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Bani şi Afaceri Economie Importul de produse energetice a crescut în anul 2024 cu 6,2% faţă de anul 2023

Importul de produse energetice a crescut în anul 2024 cu 6,2% faţă de anul 2023

de Redacția Jurnalul    |    03 Noi 2025   •   21:45
Importul de produse energetice a crescut în anul 2024 cu 6,2% faţă de anul 2023
Sursa foto: Hepta/energie

Resursele de energie totale disponibile în anul 2024 au înregistrat o ușoară scădere față de cele din anul 2023, producția de energie primară a scăzut cu 3,9%, iar importurile de resurse energetice au crescut cu 6,2%, arată datele INS publicate luni.

Resursele de energie totale disponibile în anul 2024 au cumulat 42,0 milioane tone echivalent petrol (tep), nivel comparabil cu anul 2023, menținut prin creșterea importurilor cu 6,2% și scăderea producției de energie primară și a stocului de resurse de energie la începutul anului.

Scăderi mai importante ale resurselor s-au înregistrat la cocsul din import (-20,3%), cărbuni (-12,6%), energie hidroelectrică, eoliană, solar fotovoltaică și căldură nucleară (-7,9%). Resursele de țiței au înregistrat o creştere de 5,8%.

În anul 2024, producția de energie primară (21070 mii tep) a scăzut cu 848 mii tep faţă de anul 2023, pe fondul scăderii producțiilor de energie electrică din surse regenerabile, cărbune și țitei. Producția de gaze naturale utilizabile a crescut cu 61 mii tep (+0,8%).

Importul de produse energetice a crescut în anul 2024 cu 6,2% faţă de anul 2023, datorită creșterii importului de țiței (+12,1%). Scăderi s-au înregistrat la cărbune și cocs (-16,0%), gaze naturale utilizabile (-13,9%) și la produse petroliere (-1,2%).

Anul trecut, consumul final energetic, pe total economie, a crescut cu 92 mii tep (+0,4%) față de anul 2023. Creșteri s-au înregistrat în consumurile din transporturi (+2,8%) și din industrie (+1,5%). Scăderi au fost înregistrate în alte ramuri ale economiei (-2,9%), în agricultură și silvicultură (-2,6%) și la consumul populației (-1,6%).

În totalul consumului final energetic, consumul în transporturi are ponderea cea mai mare (34,5%), urmat de consumul populației (31,8%) și consumul în industrie (21,5%).

În anul 2024, exportul de energie (inclusiv buncărajul) a fost de 7486 mii tep, în creștere cu 298 mii tep (+4,1%) faţă de anul 2023. Consumul intern brut de energie pe locuitor în anul 2024 a fost de 1598 kg echivalent petrol, în
creștere cu 0,4% faţă de anul 2023.

Citește pe Antena3.ro

(sursa: Mediafax)

×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: produse energetice import crestere
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri